Un mercoledì da leoni per le tv questo 27 gennaio 2021, tra i palinsesti speciali per il Giorno della Memoria e la programmazione speciale per seguire gli sviluppi della Crisi di Governo. Dopo la salita di Conte al Quirinale per rassegnare le dimissioni, il Presidente Mattarella dà inizio alle Consultazioni, al via nel poemriggio di mercoledì proprio perché al mattino sono già previsti appuntamenti per non dimenticare la Shoah.

Come si svolgono le Consultazioni in Pandemia?

Sono peraltro consultazioni particolari quelle che si aprono in questa fine di gennaio, principalmente perché sono le prime in piena Pandemia. Questo determina la necessità di organizzare in maniera del tutto diversa la presenza dei giornalisti alla Vetrata, solitamente zeppa di telecamere e di giornalisti: una situazione inconcepibile in epoca Covid. Le Consultazioni si potranno quindi seguire in diretta streaming sul canale Youtube della Presidenza della Repubblica e sul sito www.quirinale.it. Ammesso in Vetrata un numero ristretto di giornalisti, ma senza telecamere, per seguire le dichiarazioni dei gruppi parlamentari e per rivolgere loro eventuali domande: saranno ammessi a mezzo sorteggio, alla presenza dei vertici dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Associazione Stampa Parlamentare e del Consigliere per la Stampa e la Comunicazione.

Crisi di Governo, primo giorno di consultazioni: gli speciali di mercoledì 27 gennaio 2021

La7 già annunciato una variazione in prime time con la quale si cerca di tenere unite proprio le due ‘anime’ di questa giornata: dopo Otto e Mezzo va in onda uno Speciale del TgLa7 condotto dal direttore Mentana che continua così quanto iniziato nel pomeriggio, dalle 17, con la prima parte della sua #MaratonaCrisi. A seguire, in seconda serata, La7 ricorda il Giorno della Memoria con il film Eichmann (Regno Unito – Germania, 2007) di Robert Young, con Thomas Kretschmann e Stephen Fry, in onda dalle 23.10.

