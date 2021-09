E’ iniziata oggi la seconda stagione di Oggi è un altro giorno, il talk show in onda tutti i giorni per un paio di ore a partire dalle ore 14 dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La trasmissione si è guadagnata la conferma dopo i buoni risultati ottenuti nella scorsa stagione televisiva, quella del debutto su Rai1, sia per il programma che per la sua conduttrice.

Serena Bortone arrivava da una esperienza televisiva squisitamente giornalistica fatta della conduzione del programma di attualità politica Agorà. Serena ha condotto per più edizioni questa trasmissione che apre tutti i giorni alle ore 8 la programmazione della terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Lo scorso autunno è arrivato per lei il debutto su Rai1 con il nuovo programma Oggi è un altro giorno che è appena tornato dai teleschermi della prima rete della televisione pubblica, da dove si affaccerà per tutta la stagione tv 2021-2022 per restarci fino alla fine del mese di maggio.

Il programma essendo un talk show vive dell’interazione fra la conduttrice e i suoi ospiti e TvBlog è in grado di anticiparne alcuni che prenderanno parte alla puntata di giovedì. Si tratta della protagonista della fiction Sorelle per sempre Donatella Finocchiaro, che ne racconterà per sommi capi la trama insieme ad alcune sue colleghe di fiction e insieme ad alcune madri che hanno vissuto sulla propria pelle la vicenda raccontata in questo sceneggiato.

La vicenda raccontata nella fiction parte da una storia vera avvenuta a Mazara del Vallo nei primi anni Duemila. Due madri scoprono di aver cresciuto per qualche anno l’una la figlia dell’altra. questo per un errore avvenuto in ospedale. Una storia parecchio dolorosa che verrà affrontata nello studio di Oggi è un altro giorno in maniera delicata e rispettosa da Serena Bortone, giornalista di lungo corso che ha tutte le carte in regola per affrontare temi come questi.

Appuntamento dunque per tutto questo giovedì pomeriggio dalle ore 14 su Rai 1 nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone e poi in prima serata sempre su Rai1 con la fiction, come detto tratta da una storia vera, Sorelle per sempre con Donatella Finocchiaro e Anita Caprioli.