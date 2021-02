A Rai1 in questi giorni i cambiamenti repentini non mancano affatto. Ne sa qualcosa Serena Bortone che oggi pomeriggio con Oggi è un altro giorno ha avuto un’apertura di programma a dir poco inusuale. Il programma quotidiano condotto dalla Bortone ha abitualmente, al termine del Tg1 delle 13:30, un primo lancio, attaccato proprio al notiziario: l’intervallo pubblicitario che segue separa la breve anteprima alla partenza del programma vero e proprio.

Oggi è accaduto qualcosa di diverso per Serena Bortone, come ci si è potuti accorgere quando è partita la sigla, prima di quello che avrebbe dovuto essere il lancio di Oggi è un altro giorno.

Eccoci qui, bentrovati, partiamo in diretta, direttamente: la nostra prima ospite è Cristina Parodi. Perché non c’è il lancio? Che sta succedendo? Vedo il gruppo dello studio un po’ in subbuglio, evidentemente non mandiamo la pubblicità…