Oggi è un altro giorno, gli affetti stabili si trasformano in ospiti

Affetti stabili o ospiti? Questo ci si chiede guardando alcune delle ultime puntate di Oggi è un altro giorno. All’interno del programma di Serena Bortone, infatti, alcuni componenti del cast sono diventati protagonisti delle interviste di inizio puntata.

La prima a sottoporsi all’intervista allo specchio è stata Romina Carrisi lo scorso 3 maggio. La Carrisi tornava in studio dopo un periodo di assenza seguito al suo sfogo su Twitter (“Se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”). L’intervista, quindi, prese più le sembianze di un “bentornata” e di un modo per fare sentire la giovane valorizzata all’interno del programma. Appariva, infatti, irrituale la scelta di intervistare un affetto stabile, che, come altri suoi colleghi, aveva già preso parte ad un’intervista nella trasmissione prima di entrare a far parte del cast.

Gli affetti stabili sono la compagnia di giro, creatasi in quasi tre anni di trasmissione, che si alterna sui divanetti di Oggi è un altro giorno. Fra loro, dopo Romina Carrisi, anche Alessandro Egger è diventato protagonista di un’intervista, nel suo caso con la nonna Jasminka. Sempre settimana scorsa, per la precisione esattamente sette giorni fa, è stato il turno di Samuel Peron.

Il ballerino ha rivelato di essere stato contatto con poco preavviso da un autore per l’intervista. “Quando ho ricevuto la telefonata sua ieri […] ero disteso con mio figlio” ha dichiarato. Nella puntata dello scorso lunedì al centro dell’intervista allo specchio ci è finita invece Laura Freddi, a cui si è aggiunta poi anche la madre.

Gli affetti stabili si stanno trasformando così, sempre più spesso, in ospiti di Oggi è un altro giorno. Probabilmente si tratta di una dimostrazione della difficoltà di trovare ospiti inediti da portare in trasmissione. Messi alle strette dalle necessità di un casting quotidiano per ricercare personaggi da intervistare, gli autori hanno deciso di puntare su chi già fa parte della trasmissione.