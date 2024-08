A settembre 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con il ritorno di una serie molto apprezzata. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a settembre 2024 per trovare nuovi programmi, film e serie tv da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a settembre 2024

15 settembre – Tulsa King s.2 (ep. settimanali)

s.2 (ep. settimanali) 16 settembre – Dora s.1B e s.2A

s.1B e s.2A 26 settembre – Una Fiaba moderna s.1 (Corea del Sud)

Tulsa King – seconda stagione (dal 15 settembre)

Il mese di settembre 2024 su Paramount+ vede il ritorno dila serie tv con Sylvester Stallone , creata da Taylor Sheridan e prodotta da Terence Winter, che farà compagnia agli abbonati per 10 settimane fino al 17 novembre. Nel corso di un mese non particolarmente ricco per gli appassionati di serie tv, arriva anchecommedia romantica coreana in 10 episodi. Per i più piccoli ci saràcon la seconda parte della prima stagione e la prima della seconda.

Torna Dwight Manfredi, il mafioso mandato in esilio a Tulsa ma capace di diventarne il “re”. Nella seconda stagione di Tulsa King Dwight e la sua sconclusionata banda, hanno conquistato spazi ma si rendono conto di non essere soli dovendo lottare contro un potente uomo d’affari locale e la mafia di Kansas City. Nel cast della serie che sarà rilasciata settimanalmente in contemporanea con gli USA, troviamo oltre a Sylvester Stallone anche Frank Grillo, Andrea Savage, Garrett Hedlund, Dana Delany.

Una Fiaba moderna – prima stagione (26 settembre)

Una Fiaba moderna è una comedy-romantica coreana in 10 episodi che racconta la favola più amata da tutti quella di una ragazza che sogna di incontrare il suo principe azzurro. Quando finalmente lo trova, lui non crede nell’amore e la spingerà a diventare una Principessa azzurra.

Paramount+ a settembre oltre la fiction

Gli show

Il 20 settembre su Paramount+ arriva Ru Paul’s Drag Race: Global All Stars, una sfida tra le migliori drag queen delle varie edizioni di Drag Race sparse per il mondo. Per l’Italia ci sarà Nehellenia che ha partecipato alla seconda stagione della versione italiana. Dodici concorrenti si contenderanno il titolo di “Queen of the Mothertucking World” e un primo premio di 200.000 dollari.

Documentari

Nothin’ but a good time: la storia dell’hair metal senza censura, diretta da Jeff Tremanie, è la docuserie in arrivo il 18 settembre su Paramount+ che racconta il fenomeno dell’hard rock negli anni ’80. Nei diversi episodi ci saranno interviste con Bret Michaels, Stephen Pearcy, Nuno Bettencourt e Riki Rachtman.

Film

Il 28 settembre arriva su Paramount+ arriva il thriller psicologico Appartamento 7A, film originale Paramount+ con Julia Garner, Dianne Wiest e Kevin McNally. Ambientato a New York nel 1965 racconta una storia precedente a Rosemary’s Baby, mostrando quanto successo a Bramford prima di Rosemary. Terry è una ballerina che subisce un infortunio devastante e si trasferisce nel palazzo, a casa di una coppia di anziani, dove incontra un produttore di Broadway che le offre un’altra opportunità. Ma fin dove è disposta a spingersi per la sua carriera? Dopo una serata di cui ricorda poco quanto successo, capisce che qualcosa di malvagio vive nel palazzo.