Sta per partire con la sua prima esperienza televisiva da conduttrice Nunzia De Girolamo, che sabato prossimo debutterà in seconda serata su Rai 1 con Ciao Maschio. Il programma, inizialmente previsto per lo scorso 21 novembre, secondo quanto annunciato in sede di presentazione dei Palinsesti Rai lo scorso luglio, partirà di fatto dopo la sentenza che ha assolto con formula piena Nunzia De Girolamo per un’inchiesta risalente al 2012, che la vedeva accusata di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale.

Ospite oggi pomeriggio di Mara Venier, la De Girolamo ha voluto presentare alla padrona di casa di Domenica In e ai suoi telespettatori il nuovo programma, di cui è stato mostrato anche il promo.

Dopo Ballando, che è stato il passaggio alla nuova vita, ho avuto diverse proposte, però non c’era mai una cosa che sentivo mia, una cosa che tu dici la voglio fare perché sono me stessa. Ciao Maschio è un’idea di un programma di genere, solo con i maschi. Saranno tre uomini, che entrano in sovrapposizione in un certo senso. Ci sono dei piccoli faccia a faccia, saranno proprio loro con il meccanismo a decidere dove vogliamo andare, quindi un confronto proprio uomo-donna, e poi un momento fra tutti e tre che io definisco spogliatoio.

Quello che viene presentato nel promo come un “viaggio nell’universo maschile” vedrà per protagonisti della prima puntata il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il conduttore di Stasera Tutto È Possibile Stefano De Martino e Stefano Paolantoni, che, reduce dall’esperienza, nell’ultima edizione, di Tale e Quale Show, partecipa come presenza fissa allo show condotto su Rai2 da Stefano De Martino.

Appuntamento quindi a sabato 13 febbraio per Ciao Maschio, che seguirà la serata musicale condotta da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, dal titolo Parlami d’amore, dedicata – alla vigilia di San Valentino – alle canzoni d’amore.