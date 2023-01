Lei torna in onda nella seconda serata del sabato di Rai1 con una nuova serie di Ciao maschio, il programma che l’ha vista debuttare nelle vesti di conduttrice durante il regno di Teresa De Santis a Rai1. Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo, che da ex politica ora pare aver messo stabilmente le vesti di conduttrice televisiva con la conferma da parte del dipartimento intrattenimento prime time alla guida di questa trasmissione che la vede ospitare una serie di maschi, giustappunto, intenti a discutere di questo e di quello, da lei stimolati.

Ciao maschio torna dunque in onda a partire da sabato 21 gennaio a mezzanotte subito dopo la terza puntata dello spettacolo musicale diretto e condotto da Carlo Conti Tali e quali. Un’ora abbondante di trasmissione per scoprire l’altra faccia dei maschi, stimolati dalla Nunzia De Girolamo, in un programma che strizza un po’ l’occhio al caro e vecchio Harem di Catherine Spaak, qui in una versione maschile.

Ma per Nunzia De Girolamo pare che quello di Ciao maschio non sia l’unico programma televisivo in cui sarà la protagonista prossimamente. Indiscrezioni che circolano nei corridoi di viale Mazzini la darebbero come candidata alla conduzione di un programma nella prossima estate di Rai1. Si tratterebbe di un coinvolgimento di Nunzia De Girolamo nella programmazione della stagione più calda dell’anno ancora da perfezionare. Unomattina estate, qualora il programma torni nella modulazione che conoscevamo (dalle 7 alle 10 coprodotto da Rete e Tg1), oppure se dovesse restare la prima parte della mattinata totalmente in mano al Tg1, fra le 9 e mezzogiorno. Quale delle due opzioni verrà deciso dopo il Festival di Sanremo, come tutta la programmazione estiva prossima ventura, che per ora è solo nel campo delle ipotesi, naturalmente.

Ma Unomattina estate non è l’unica opzione in campo, Nunzia De Girolamo potrebbe -forse sarebbe la sua collocazione migliore fra le due- far parte di Estate in diretta, magari occupando uno spazio fisso di quel programma a fianco dell’ottimo Gianluca Semprini, con Roberta Capua, sempre per ipotesi, pronta a volare verso altri lidi, forse perchè no in una stagione meno calda e sempre in Rai. Insomma come avrete capito, son partiti i ragionamenti sulla prossima estate e il nome caldo al momento pare essere quello di Nunzia De Girolamo, la cui unica certezza però al momento è appunto Ciao maschio, da sabato 21 gennaio a mezzanotte su Rai1 per 12 puntate.