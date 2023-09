Gli abbonamenti alle piattaforme streaming con pubblicità non sono più un’eccezione. Dopo il debutto del piano con spot di Netflix, quello consolidato da tempo di Discovery+ e l’annuncio dell’arrivo di una proposta simile anche su Disney+, ora è la volta di NOW, la piattaforma che raccoglie tutti i contenuti proposti da Sky. Anche NOW, infatti, da fine settembre 2023 proporrà un piano con pubblicità, affiancato da un piano Premium per chi di vedere delle interruzioni pubblicitarie proprio non ne vuole sapere.

NOW con pubblicità, da quando?

I nuovi piani entreranno in vigore da giovedì 28 settembre 2023: da quel giorno i nuovi clienti NOW troveranno delle offerte che includeranno anche la possibilità di avere degli spot all’interno dei contenuti visualizzati. Chi, invece, è già cliente NOW non subirà variazioni sul suo prezzo totale mensile.

Inoltre, gli abbonati al Pass Cinema+Entertainment (anche in bundle con il Pass Sport) potranno beneficiare senza costi aggiuntivi di tutti i vantaggi di Premium, mentre chi ha attivo solo il Pass Sport potrà scegliere di aderire a Premium dal 28 settembre. Resta sempre la possibilità di seguire in live streaming i canali di Sky riservati all’offerta intrattenimento (che contengono già al loro interno la pubblicità, così come nella loro messa in onda televisiva).

NOW con pubblicità, Pass Entertainment

Il Pass Entertainment è quello che permette di vedere tutte le serie tv all’interno dell’offerta Sky (e non sono affatto poche), ma anche tutti gli show trasmessi dai canali della serie tv. Con il nuovo piano presentato da Sky, il solo Pass Entertainment con pubblicità (e visione su un solo schermo) avrà un costo di 8,99 euro al mese. Previsto anche un piano annuale, che permette di risparmiare ulteriormente: in questo caso, infatti, il costo scende a 6,99 euro al mese, ma con l’obbligo di permanenza di almeno dodici mesi.

NOW con pubblicità, Pass Entertainment + Pass Cinema

C’è poi l’offerta che aggiunge alla visione di serie tv e show anche quella dei film, tramite il catalogo di Sky Cinema. In questo caso le proposte fatte sono due:

la prima prevede una visione con pubblicità e su un solo schermo al costo di 11,99 euro al mese o un piano annuale di 9,99 euro al mese per un minimo di dodici mesi:

la seconda, invece, è quella Premium, ed include la visione senza pubblicità di tutti i contenuti, con possibilità di vederli su due schermi in contemporanea ed in Audio Dolby Digital 5.1. In questo caso il costo mensile è di 14,99 euro al mese o, nel piano annuale, di 11,99 euro al mese con permanenza di almeno dodici mesi.

NOW con pubblicità, Pass Sport

C’è poi l’offerta sportiva di Sky, da sempre molto ricca. Per la prossima stagione sulla piattaforma si potrà seguire la Champions League con 121 partite su 137, il calcio europeo, 3 partite su 10 a giornata di Serie A TIM, tutta la Serie BKT e la Serie C NOW- con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione –, oltre a tutte le gare di Formula 1 e MotoGP, il Tennis, i mondiali di rugby, la Ryder Cup di golf e molto altro. Anche in questo caso, ci sono due alternative:

il piano base ha un costo di 14,99 euro al mese, che diventano 9,99 euro al mese per chi sottoscrive il piano annuale (sempre con permanenza minima di dodici mesi);

il piano Pass Sport Premium, invece, propone la visione senza pubblicità, su due schermi in contemporanea e l’Audio Dolby Digital 5.1 ad un costo di 19,99 euro al mese.