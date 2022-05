L’intrattenimento proposto da Sky e NOW a giugno 2022 è particolarmente ricco di novità, principalmente “marchiate” HBO, cui si aggiunge il fiore all’occhiello del ritorno alla fine del mese di Westworld con la nuova stagione in versione originale con sottotitoli disponibile on demand. Si va dal racconto dei Lakers in parallelo all’avvio delle NBA Finals con Winning Time, fino all’horror di The Baby e al crime We Own This City di David Simon creatore di The Wire. Spazio anche al romanticismo con Run e Time Traveler’s Wife.

Now e Sky Giugno 2022 – Le novità del mese

Sono ben 10 i nuovi titoli che ci aspettano a Giugno su NOW e Sky, alcuni con rilascio completo degli episodi, altri con diffusione settimanale, tutti sempre disponibili on demand. Vediamo i titoli in arrivo nel corso del mese:

2 Giovedì

Winning Time: L’ascesa della Dinastia dei Lakers s.1 su Sky Atlantic: in contemporanea al debutto delle NBA Finals, arrivano tutti gli episodi del drama HBO che racconta la storica squadra di basker dei Los Angeles Lakers dell’imbattibile Magic Johnson. Un’età dell’oro, negli anni ’80, ribattezza “Showtime”. La serie, prodotta da Adam McKay, è basata sul romanzo di Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s.

3 Venerdì

Hammarvik – Amori e Altri omicidi s.2 Sky Investigation: seconda stagione del crime creato dalla scrittrice svedese Camilla Lackberg. Ad Hammarvik Johanna Strand continua a indagare e la situazione si complica con l’arrivo in città di Madelene un’amica che non vede da 18 anni.

Lunedì 6

Run – Fuga d’amore, stagione unica su Sky Serie (tutti gli episodi): Ruby e il suo ex Billy 15 anni prima hanno fatto un patto, se uno dei due avesse mai mandato un messaggio con scritto RUN e l’altro avesse risposto, avrebbero mollato tutto per intraprendere un viaggio per l’America. E questo succede davvero. La serie è prodotta da Phoebe Waller-Bridge

8 Mercoledì

The Staircase – una Morte Sospetta, miniserie su Sky Atlantic: Colin Firth e Toni Colette tra i protagonisti di una miniserie true-crime tratta dalla docuserie del 2004 che ha raccontato la storia di Michael Peterson scrittore di gialli accusato della morte della moglie. Ma è stato un incidente o un omicidio?

13 Lunedì

The Time Traveler’s Wife, s.1 su Sky Serie: creata da Steven Moffatt è l’adattamento del romanzo di Audrey Niffenegger. Quando ha sei anni Clare incontra Henry DeTamble suo futuro amore che è un viaggiatore del tempo ed è in visita dal futuro. 14 anni dopo Henry incontra Clare in una biblioteca e gli rivela di essere la sua futura moglie. Una storia d’amore magica e complicata che sfida le leggi del tempo.

Venerdì 17

Il villaggio dei dannati s.1 su Sky Atlantic: serie Sky Original creata da David Farr, adattamento di un classico di fantascienza The Midwich Cuckoos di John Wyndham. Nella placida Midwich nel sud dell’Inghilterra, una sera di settembre parte della cittadinanza perde i sensi e si accascia a terra. Per dodici ore nessuno può entrare nella Blackout Zone. Quando tutto sembra tornare alla normalità si scopre che tutte le donne in età fertile sono rimaste incinte.

The baby s.1 (ore 23:15) su Sky Atlantic: horror-comedy prodotta da HBO. Natasha è l’ultima del suo gruppo a non avere un bambino e un giorno si ritrova con un bebè, manipolatore e carino. Quando il piccolo è in pericolo di vita, Natasha va dalla sorella Bobbi dove incontra l’enigmatica signora Eaves.

25 Sabato

Agatha Christie’s – Perchè non l’hanno chiesto a Evans?, miniserie Sky Investigation: adattamento del romanzo di Christie del 1934. Tutto parte dalle parole “perchè non l’hanno chiesto a Evans?” sussurrate da un uomo in punto di morte. Armati solo della fotografia di una bellissima giovane trovata nella tasca del morto, il figlio del vicario locale, Bobby Jones, e la sua furba amica, Lady Frances “Frankie” Derwent, cercano di trovare una risposta al mistero mentre sono a loro volta seguiti…

27 Lunedì

Westworld s.4 versione originale con sottotitoli disponibile on demand nella notte tra domenica e lunedì in contemporanea USA, la versione doppiata dal 4 luglio.

Martedì 28

We Own this City, miniserie, Sky Atlantic: a vent’anni di distanza da The Wire, David Simon torna a raccontare Baltimora e la corruzione della Task Force contro la diffusione delle armi. La serie è tratta dal libro del 2001 che ha raccontato uno dei più sorprendenti casi di corruzione della polizia.

Sky e NOW le serie tv che proseguono (o terminano) a Giugno:

Come ogni mese anche a Giugno diverse serie tv proseguono e spesso terminano sui canali Sky e in streaming su NOW, finendo così disponibili con cofanetto completo on demand. Vediamo quali sono le serie di cui vedremo nuovi episodi inediti nel corso del mese di Giugno.

Martedì 7 termina The Son s.2 (ultima stagione)

s.2 (ultima stagione) Ogni Martedì proseguono per tutto il mese Chicago Med s.7, Chicago Fire s.10 e Chicago PD s.9

s.7, s.10 e s.9 Venerdì 10 termina Blocco 181 s.1 (in sede di presentazione Sky ha confermato la serie per una seconda stagione)

s.1 (in sede di presentazione Sky ha confermato la serie per una seconda stagione) Domenica 26 giugno termina Magnum P.I . s.4 su Fox (la serie è stata cancellata)

. s.4 su Fox (la serie è stata cancellata) Lunedì 27 giugno termina This Is Us s.6 con l’atteso finale di serie su Fox.

Sky e NOW l’intrattenimento di Giugno oltre le serie tv

La programmazione dei canali di intrattenimento di Sky non è limitata alle sole serie tv ma prevede show, reality, documentari di vario genere. A giugno prosegue la prima edizione di Quelle brave Ragazze il viaggio di Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti su Sky Uno. In occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta il canale Sky Uno+1 diventa Sky Uno The Royals. Dal 3 al 5 giugno ci saranno programmi e approfondimenti sulla storia dei Windsor. Sempre su Sky Uno dal 13 giugno viene riproposto Game of talents il game show condotto da Alessandro Borghese con Mara Maionchi e Frank Matano trasmesso nei mesi scorsi da Tv8.

Gli appuntamenti di Sky Arte nel mese di giugno ci portano nella mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale il 2 giugno. Il 4 un documentario analizza il film La Battaglia di Algeri tra i più celebrati nella storia del cinema. Domenica 12 giugno arriva Power of Rome il potente racconto della città eterna accompagnati da Edoardo Leo. Martedì 14 giugno un documentario ci porta alla scoperta della raccolta di Francesco Guccini Note di Viaggio e sempre in tema di musica mercoledì 15 giugno conosceremo la genesi de L’Orchestra di Piazza Vittorio.

Domenica 26 giugno Ballerina Boys racconterà Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (the Trocks), una compagnia di danza internazionale tutta al maschile che per più di 45 anni ha trasmesso il suo inconfondibile stile e un messaggio di uguaglianza, inclusione e giustizia con il proprio pubblico in tutto il mondo.

Su Sky Documentaries giovedì 2 giugno un documentario su Steven Tyler e il suo tentativo di carriera da solista, il 3 ci sarà I Am Ali dedicato a Muhammad Ali. Domenica 5 giugno Fuorigioco – Beppe Signori film documentario sulla sua carriera e sulla vicenda del calcio scommesse. Martedì 14 Il Sequestro Dozier – Un’operazione perfetta racconterà il rapimento del generale James Lee Dozier da parte delle Brigate Rosse tra dicembre 1981 e gennaio 1982. Lunedì 20 giugno ci saranno diversi documentari sulla Giornata Mondiale dei Profughi.

Su Sky Nature mercoledì 8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani mentre il 28 giugno Arctic drift racconta un anno della missione Mosaic che nel 2019 ha iniziato a studiare il Polo Nord.