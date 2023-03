Sky e NOW le serie tv ad Aprile 2023: arriva la stagione finale di Succession

Il mese di Aprile 2023 su Sky e NOW ha un unico grosso titolo in arrivo che catalizza tutta l’attenzione: l’avvio della quarta e ultima stagione di Succession. La storia della famiglia Roy arriva a una settimana di distanza dagli Stati Uniti e per gli appassionati non sarà facile schivare gli spoiler che arrivano da oltre oceano. Per il resto tra le serie tv ad Aprile su Sky e NOW termina la seconda stagione di Christian, prosegue l’appuntamento con Hotel Portofino e arrivano due serie trasmesse in prima tv su Rai 2 come NCIS Hawaii e Delitti in Paradiso 11 su Sky Investigation.

Now e Sky Aprile 2023 le serie tv in arrivo

3 Lunedì

Succession s.4 (un episodio a settimana) Sky Atlantic: ultima stagione dell’acclamata e premiata serie tv HBO di Jesse Armstrong. Torniamo nelle vite dei Roy mentre la Waystar Royco sta per essere ceduta al visionario Lukas Matsson. Il rischio di perdere importanza mette in crisi i Roy alla ricerca di un nuovo progetto su cui fiondarsi.

9 Domenica

Amore (e Guai) A Parigi s.1 Sky Serie: Jul ha 36 anni e sente che la sua vita è finita dopo esser stata lasciata e licenziata, inoltre se non trova un inquilino sarà cacciata di casa. Mentre torna in taxi dal matrimonio della sorella, trova un telefono con una bellissima proposta di matrimonio. Così con le amiche decide di ritrovare il proprietario del telefono.

11 Martedì

I Misteri di Whistable Pearl s.2 su Sky Investigation: Pearl ora è un’investigatrice affermata ma spesso si scontra con il detective Mike Mcguire.

14 Venerdì

La Giustiziera senza Nome – Bring on the Dancing Horses su Sky Atlantic, miniserie western al femminile con Kate Bosworth protagonista, scritta e diretta da Michael Polish. Mentre procede con la sua lista di omicidi, la verità dietro la sua storia verrà rivelata.

Now e Sky Aprile 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche ad Aprile sono diverse le serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. Vediamo quindi quelle serie tv che terminano o proseguono nel mese di Aprile:

domenica 2 termina L’Opera s.2

s.2 lunedì prosegue Good Sam su Sky Serie, medical drama composto da una stagione e rilasciato in parallelo a Rai 2

su Sky Serie, medical drama composto da una stagione e rilasciato in parallelo a Rai 2 il martedì prosegue l’appuntamento con Killing Eve (in prima tv Sky rilasciato in precedenza da TimVision) su Sky Atlantic, dal 18 aprile in arrivo la seconda stagione; su Sky Serie proseguono Chicago Med s.8, Chicago Fire s.11 e Chicago PD s.10 in attesa dei nuovi episodi

(in prima tv Sky rilasciato in precedenza da TimVision) su Sky Atlantic, dal 18 aprile in arrivo la seconda stagione; su Sky Serie proseguono s.8, s.11 e s.10 in attesa dei nuovi episodi mercoledì prosegue Hotel Portofino s.2 su Sky Serie

s.2 su Sky Serie venerdì 7 termina Christian s.2 su Sky Atlantic

s.2 su Sky Atlantic domenica 16 termina la prima parte della stagione 22 di Law & Order.

Now e Sky Aprile 2023 non solo fiction

Sky Uno

2 – Cucine da Incubo con Antonino Cannavacciuolo (6 nuove puntate)

con Antonino Cannavacciuolo (6 nuove puntate) 10 – Cinema On Ice, dal Palavela di Torino; Alessandro Borghese – Kitchen Sound

Sky Arte

2 – Hans Christian Andersen – Fiabe per il mondo

5 – Abba Super Trouper, nel giorno del compleanno del cantante Agnetha Ase Faltskog

7 – Billie – La vera storia di Billie Holiday

8 – La Basilica del Santo Sepolcro – Il cuore della Cristianità; un documentario del cuore della basilica di Gerusalemme conteso da 6 comunità

9 – Napoli Magica (anche su Sky Documentaries), Marco D’Amore ci fa immergere nella bellezza di Napoli

(anche su Sky Documentaries), Marco D’Amore ci fa immergere nella bellezza di Napoli 10 – Botticelli e Firenze – La nascita della Bellezza, con la voce narrante di Jasmine Trinca

12 – Sid e Nancy – Sex Drugs & Punk

15 – Jango – Who You Are

20 – Joan Mirò – Il fuoco Interiore

21 – Colosseo – Il gioiello di Roma

22 – La vera storia di Bettie Page

23 – The Vasulka Effect – I pionieri della videoarte

26 – Patti Smith

30 – International Jazz Day

Sky Documentaries

3 – God Goes Viral – Quando la fede sbarca sui social

4 – Martin Luther King vs FBI

7 – Jackie Stewart

16 – Max Mosley – Il Boss delle Corse

22 – Il Delitto di Ponticelli L’Ombra del dubbio (4 episodi)

24 – Game Stop – Sfida a Wall Street

25 – Partigiane 2.0 – La libertà ha sempre 20 anni, documentario per i 78 anni dalla Liberazione dal fascismo

Sky Nature