Il mese di dicembre delle serie tv di Sky e Now Tv ha tante sfumature diverse, dall’horror alla commedia, dal poliziesco al drama, con tanti titoli interessanti e molto attesi americane ed europee. Un mese in cui si fermeranno (per le pause americane) Grey’s Anatomy e This Is Us il 15 dicembre e in cui termineranno le nuove stagioni di Fargo (il 14 dicembre) e Riviera (il 16 dicembre).

Il 21 dicembre arrivano gli attesi nuovi episodi di His Dark Materials – Queste Oscure Materie, racconto fantasy tratto dalla trilogia di romanzi di Philip Pullman. In questa seconda stagione ci porterà in un nuovo mondo, la città misteriosa di Cittàgazze; la stagione avrà sette episodi uno in meno rispetto ai previsti 8, a causa della pandemia. Il legame tra reale e soprannaturale sarà al centro anche di Penny Dreadful: City of Angels fallito tentativo di replicare le atmosfere di Penny Dreadful portandole nella Los Angeles del 1938, ma il fascino del folklore messicano non ha conquistato il pubblico e la serie è stata cancellata dopo una sola stagione.

Cancellato dopo una sola stagione anche Deputy in arrivo venerdì 11 su Fox nonostante la presenza di Stephen Dorff nei panni del protagonista un vice sceriffo dai metodi brutali che si ritrova a gestire il dipartimento dopo la morte del suo capo. In contemporanea con gli USA arriva l’episodio extra di Euphoria realizzato in attesa di poter girare la seconda stagione ritardata dalla pandemia. Regalo di Natale per gli abbonati il doppio episodio della produzione originale italiana Cops – Una Banda di Poliziotti con Claudio Bisio nei panni di un commissario che arriva ad Apulia, città senza crimini, dove trova una tranquilla squadra di poliziotti finchè da Roma non arriva un commissario capo per chiudere il commissariato e la squadra troverà ogni mezzo per salvare il proprio lavoro.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now Tv a Dicembre

N.B.: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now Tv; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now Tv e disponibili on demand