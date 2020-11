La commedia italiana torna su Sky. Dopo aver lanciato con successo I delitti del BarLume (i nuovi episodi sono in arrivo prossimamente), la pay tv ci riprova con Cops-Una banda di poliziotti, due episodi (ma altri sono già in fase di scrittura) di oggi sono state comunicate le date di messa in onda. Per vedere Claudio Bisio, Stefania Rocca, Giulia Bevilacqua ed il resto del cast in questa nuova esilarante avventura, dovremo attendere il 14 e 21 dicembre 2020: a trasmettere la serie sarà Sky Cinema, ma sarà disponibile in streaming anche su Now Tv.

Cops, il trailer e la trama

Oltre alla data di esordio, Sky ha diffuso anche le prime immagini, che vedete in alto. Cops-Una banda di poliziotti è tratto dal film svedese, uscito nel 2003: l’adattamento per la tv italiana è a cura di(anche alla regia), Giulia Gianni

La storia è quella di un gruppo di poliziotti che escogita un insolito piano per la propria sopravvivenza. Siamo ad Apulia, considerata la “città più tranquilla d’Italia”, dove da tempo non si verificano reati. Proprio per questo motivo Margherita Nardelli (Stefania Rocca) della Polizia di Stato si reca sul posto, per dare via al procedimento che porterà alla chiusura del Commissariato.

Qui lavora da poco il Commissario Cinardi (Claudio Bisio), che attende l’arrivo della pensione. Alla notizia della chiusura del Commissariato, però, l’uomo viene mosso dal futuro a rischio dei poliziotti che vi lavorano ed insieme a loro elabora un piano: mettere in atto una serie di piccoli reati che permettono a tutti di continuare a lavorare ad Apulia.

Il cast di Cops – Una banda di poliziotti

Ben nutrito il cast di questa serie, prodotta da Sky e Banjay Italia: Francesco Mandelli è Benedetto Starace, detto “Benny the Cop” per la sua passione per i polizieschi americani; un giovane che vive con la nonna. Pietro Sermonti è invece Nicola O’Sicc, ex playboy ed ex uomo d’azione, che ora si è lasciato un po’ andare, sposato con Maria Crocifissa, sua collega, interpretata da Giulia Bevilacqua, una donna che deve fare da poliziotta, madre, moglie e psicologa.

Dino Abbrescia, invece, è Tonino, gestore di un chiosco davanti alla Questura, punto di ritrovo per i protagonisti, personaggio solo all’apparenza ordinario e mite. Guglielmo Poggi è Tommaso, il centralinista del Commissariato, gay dichiarato e vittimista senza motivo, dal momento che nessuno lo considera diverso. Giovanni Esposito, infine, è Anaconda, boss di “fuori Apulia”, appassionato di cucina e con l’obiettivo di conquistare la città stessa.