Non sarà una vera e propria premiere della seconda stagione, ma meglio di niente. Parliamo dell’annuncio fatto dalla Hbo relativo ad Euphoria, uno degli ultimi gioiellini sfornati dalla tv via cavo che tornerà in onda prima della seconda stagione vera e propria con due episodi speciali.

Un “ponte” tra prima e seconda stagione

Con le riprese dei nuovi episodi slittate causa Covid-19, Sam Levinson ha pensato di regalare al pubblico due episodi speciali, “bonus”, che faranno da ponte tra la prima stagione -andata in onda nell’estate 2019- e la seconda. Dei due episodi, sono del primo si sa quando andrà in onda.

Segnatevi la data del 6 dicembre 2020 (in Italia non si sa ancora quando arriverà, ma Sky Atlantic non tarderà): sarà la giornata in cui il network via cavo manderà in onda “Trouble Don’t Last Always”, la cui trama rispecchierà in parte le imminenti festività natalizie. Scritto e diretto da Levinson, l’episodio seguirà la protagonista Rue (Zendaya) alle prese con il Natale e con le conseguenze del finale della prima stagione.

L’episodio dovrebbe vedere anche la presenza di Hunter Schafer, interprete di Jules, e di Colman Domingo, che ha dato volto nella prima stagione ad Ali. I due speciali sono stati realizzati tenendo conto delle procedure di sicurezza anti-Covid, fa sapere il network.

L’annuncio di Zendaya

“Ci sono davvero mancate”, scrive Zendaya su Instagram annunciando l’arrivo dei nuovi episodi. L’attrice è fresca della vittoria agli Emmy Awards 2020 come Miglior Attrice Protagonista di una serie drama, premio che l’ha colta di sorpresa, come si è potuto vedere al momento dell’annuncio della vittoria (video in alto).

Era stata proprio lei l’estate scorsa, intervistata da Jimmy Kimmel, ad anticipare la possibilità di un episodio bonus della serie tv. “Non saprei come descriverlo”, aveva detto, “qualcosa che si possa fare in un ambiente più sicuro… Qualcosa su cui lavorare finché non potremo dedicarci alla seconda stagione”.