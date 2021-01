Dicembre e Gennaio sono stati mesi di grandi successi secondo Netflix: Bridgerton uscita a Natale ha raggiunto 80 milioni di visualizzazioni diventando la serie più vista, Lupin sarebbe poco lontano. E in entrambi i casi si tratta di nuove stagioni, a conferma di come per Netflix sia fondamentale avere sempre qualcosa di nuovo.

Chissà se anche Febbraio sarà un mese di visualizzazioni record per la piattaforma. Sarà un mese in cui conosceremo una nuova coppia di amiche, scopriremo il rapporto tra una madre e una figlia, esploreremo un mondo del futuro diviso in tribù primordiali. Un mese in cui come sempre la piattaforma proverà ad accontentare tutti i gusti dei suoi spettatori.

Tra i primi titoli in arrivo il 3 febbraio c’è L’Estate in cui Imparammo a Volare (Firefly Lane) con la coppia Katherine Heigl e Sarah Chalke, ex rispettivamente di Grey’s Anatomy e Scurbs, nei panni di due amiche e di un rapporto che dura da decenni.

Tribes of Europa ci trasporta nel 2074 quando dopo un evento catastrofico il mondo è distrutto e l’Europa è controllata da diverse tribù in lotta tra loro. Tre fratelli della tribù pacifica degli Origine, Kiano, Liv e Elija, dopo essere stati separati, tentano di ritrovarsi per salvare il continente. La serie in 6 episodi è una nuova produzione tedesca ma dalla fattura internazionale, pronta a conquistare gli spettatori. Oltre alle serie tv a febbraio è molto atteso il documentario Pelè: il re del calcio che ci porta alla scoperta della leggenda del calcio.

Il calendario delle serie tv su Netflix a Febbraio