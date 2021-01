Il colpaccio, questa volta, Lupin l’ha fatto a Netflix. Il bottino è prezioso: altri cinque episodi garantiti per la prossima estate della serie tv francese che ha rivisitato il mitico personaggio creato da Maurice Leblanc nel 1905 in chiave moderna. Una conferma che, diciamocela tutta, era nell’aria fin dai primi giorni dall’uscita della serie tv, diventata un successo internazionale nel giro di pochi giorni.

Complice l’interpretazione di Omar Sy nei panni di Assane Diop, deciso a fare giustizia dopo il padre, venticinque anni prima, si suicidò accusato ingiustamente di un furto, Lupin è diventato il primo grande successo francese della piattaforma streaming, arrivando tra le Top 10 negli Stati Uniti pochi giorni dopo l’uscita dell’8 gennaio 2021.

Una popolarità che è cresciuta nel corso delle settimane, tant’è che le previsioni di Netflix di qualche giorno fa volevano il raggiungimento delle 70 milioni di visualizzazioni nei primi 28 giorni in cui il titolo era disponibile. Il tutto, al netto di critiche che hanno sottolineato qualche difetto nella trama: Lupin ha conquistato davvero tutto il pubblico di Netflix.

Come detto, saranno cinque i nuovi episodi che vedranno ancora una volta Omar Sy protagonista: insieme a lui, il cast che abbiamo già visto nella prima parte, ovvero Hervé Pierre (Hubert Pellegrini), Nicole Garcia (Anne Pellegrini), Clotilde Hesme (Juliette Pellegrini), Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin Ferel), Shirine Boutella (Sofia Belkacem) e Soufiane Guerrab (Youssef Guedira).

A dirigere gli episodi saranno, invece, Ludovic Bernard (il sesto ed il settimo) e Hugo Gélin (dall’ottavo al decimo). In occasione dell’annuncio, Netflix ha anche rilasciato una featurette (in alto) in cui Sy racconta tutti i volti di Assane Diop che, a differenza di Arsenio Lupin, non si fa conoscere per il suo abito ma per il suo atteggiamento, la sua mente e la sua capacità di generare il caos tra i suoi nemici.