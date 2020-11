Le Serie Tv del mese di dicembre di Netflix parlano tante lingue diverse, ci porteranno in oriente, faranno divertire grandi e piccini senza dimenticare lo spirito natalizio.

Tre interessanti aggiunte nel catalogo della piattaforma, serie tv in seconda/terza visione utili per chi vuole recuperarle come la quinta stagione di iZombie, la sesta di The 100 e la settima e ultima di Agents of SHIELD. Tanti i programmi per bambini e ragazzi come Club 57, Il Trenino Thomas e altri ancora, come ogni mese poi arrivano diversi documentari, docu-serie e show per tutti i gusti, molti a sfondo natalizio. Molte serie tv in arrivo arrivano dall’estremo oriente mentre anche questo mese non manca un prodotto spagnolo Il Caos dopo di te un giallo su una professoressa che deve sostituire un collega morto in circostanze misteriose.

Oltre ai nuovi episodi di Big Mouth e Mr Iglesias, tutta l’attenzione degli abbonati è sicuramente rivolta verso il 25 e il 31 dicembre quando arriveranno i titoli più attesi. Il 25 dicembre arriva Bridgerton, creata da Chris Van Dusen, prodotta da Shonda Rhimes racconta la storia della figlia maggiore della ricca famiglia Bridgerton che fa il suo debutto nel competitivo mercato matrimoniale di Regency London. Sperando di seguire le orme dei suoi genitori e trovare il vero amore, le prospettive di Daphne inizialmente sembrano non essere messe in discussione. Amori e passioni in una favola dal sapore del passato.

L’ultimo giorno dell’anno l’appuntamento è con l’ultima parte, gli ultimi episodi di Le Terrificanti Avventure di Sabrina uno dei prodotti più attesi dagli abbonati più giovani (e non solo). Nella quarta parte Greendale vedrà l’arrivo dell’Eldritch Terrors e le streghe dovranno sconfiggere una a una le varie minacce compreso il Vuoto che è la fine di tutto. Mentre infuria la lotta Nick prova a riconquistare il cuore di Sabrina ma forse è troppo tardi…

Il calendario delle serie tv su Netflix a Dicembre