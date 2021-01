Gennaio 2021 è il mese del riscatto di Apple Tv+. La piattaforma di streaming costruita intorno a un gruppo di produzioni originali rilasciate in modo cadenzato nel suo primo anno di vita, è stata duramente colpita dalla pandemia e dallo stop alle produzioni che hanno impedito l’arrivo di nuove serie tv originali alla fine del 2020. Gennaio, però, si apre con ben tre serie tv inedite in arrivo: le seconde stagioni di Dickinson e Servant e la serie israeliana Losing Alice renderanno nuovamente utile l’abbonamento alla piattaforma, possibile sia per i possessori di device apple che tramite pc, selezionate Smart Tv e supporti come Fire Stick.

Dickinson, rilettura moderna della vita della poetessa Emily Dickinson, debutta il prossimo 8 gennaio con i primi tre episodi per poi proseguire nelle settimane successive con un rilascio settimanale che è un po’ la cifra caratteristica di Apple Tv+. La settimana successiva arriva la seconda stagione di Servant, un thriller psicologico già rinnovato per una terza stagione e prodotto da M.Nigh Shyamalan, con al centro l’inquietante bambinaia che arriva in una famiglia di New York per accudire un neonato che in realtà è una bambola, usata come terapia dopo la morte del vero bambino.

Il calendario delle serie tv su Apple Tv+ a Gennaio