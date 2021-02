Apple Tv+ si conferma una piattaforma anomala, non ha prodotti in seconda/terza visione come le altre, titoli di richiamo buoni per arricchire il catalogo, ma costruisce la sua forza sugli originali, che rilascia come un vecchio canale tv, settimanalmente.

Questa sua peculiarità da un lato si è rivelata un limite quando negli ultimi mesi del 2020 causa pandemia e ritardi nelle produzioni ha reso praticamente nulli i rilasci, dall’altro è un vantaggio perchè le permette di avere un’offerta variegata e innovativa. Così a febbraio continuano i venerdì con la seconda stagione di Servant, di Dickinson e con la prima di Losing Alice (per queste ultime due il 26 febbraio sarà rilasciato il finale) ma arrivano anche alcune novità.

Per i più piccoli debutta il 5 febbraio la nuova serie animata dedicata a Snoopy, The Snoopy Show, mentre gli amanti della musica potranno scoprire come è nato l’album di Billie Eilish nel documentario The World’s A Little Blurry. Novità anche per gli appassionati di serie tv con l’arrivo il 19 febbraio (come sempre rigorosamente di venerdì) del primo episodio della seconda stagione di For All Mankind (già rinnovata). La serie spaziale prodotta da Sony e creata da Ronald D. Moore fa un salto fino al 1983 quando la tensione tra URSS e USA è alle stelle, Reagan è Presidente e le due super potenze si sfidano per il controllo delle risorse della Luna. La militarizzazione della NASA condizionerà fortemente i protagonisti della serie.

Il calendario delle serie tv su Apple Tv+ a Gennaio