Le nuove serie tv a Dicembre su Amazon Prime Video mostrano tutta la varietà dei contenuti presenti sulla piattaforma, si fa dalla fantascienza epica, ai cartoni animati per bambini, passando per gli anime e gli speciali comici, fino ad arrivare all’epico racconto del passato.

Sono tre le serie tv originali e in esclusiva della piattaforma. Si parte da The Wilds l’11 dicembre uno delle prime produzioni pensate per sfidare i concorrenti nell’ambito settore degli Young Adult. Definito “in parte survival drama in parte pigiama party distopico” The Wilds racconta un gruppo di ragazze diverse tra loro, che si ritrovano su un’isola deserta dopo un disastro aereo. Dovranno imparare a conoscersi fino a che non scopriranno che non sono finite per caso insieme. Prodotta con ABC Signature parte dei Disney Studios, la serie ha nel cast Rachel Griffiths, Sophia Ali, Helena Howard, Erana James e Shannon Berry. Sarah Treicher di Daredevil è la creatrice e showrunner.

Molto attesa dal 16 dicembre la quinta stagione di The Expanse che arriva con i primi tre episodi per poi proseguire con episodi settimanali ogni mercoledì. Nel frattempo la serie è già stata rinnovata per una sesta e ultima stagione.

Il 18 dicembre arriva una nuova mega produzione spagnola con Jaime Lorente de La Casa di Carta come protagonista. El Cid è l’epico racconto di un eroe nazionale spagnolo tra amori, intrighi e tradimenti. La storia è ambientata nell’undicesimo secolo, una delle epoche più affascinanti della storia spagnola, in cui cristiani, arabi ed ebrei convivevano nella penisola iberica, fronteggiandosi in guerre e stringendo alleanze. La serie è stata girata tra diverse province spagnole con oltre 11 mila comparse con uno staff di più di 200 persone.

Il calendario delle serie tv su Amazon Prime Video a Dicembre