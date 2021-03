Il mese di Aprile di Amazon Prime Video parlerà tanto italiano, tra novità e produzioni che arrivano ad arricchire il catalogo a breve distanza dal passaggio televisivo in chiaro.

Il mese si apre il 1° aprile con l’atteso Lol – Chi ride è fuori il format già presente su Prime Video in altre lingue, presentato in versione italiana. Al centro 10 comici Elio, Katia Follesa, Pintus (anche protagonista di un programma in solitaria su Prime Video Before Pintus dal 19 aprile), Frank Matano, Ciro e Fru dei The Jackal, Lillo, Caterina Guzzanti, Michela Giraud e Luca Ravenna chiusi in una stanza per sei ore con un unico obiettivo: non ridere. A giudicarli in versione arbitri ci sono Fedez e Mara Maionchi. Il 1° aprile arrivano le prime 4 puntate poi le ultime 2 l’8 aprile.

Restando nell’ambito italiano ad Aprile su Amazon arrivano a breve distanza dal passaggio Rai sia la quarta stagione di Rocco Schiavone che la prima di Leonardo, un modo per rivederle se fosse sfuggito il passaggio tv. Non sarà invece in italiano la prima stagione di Them, antologia horror creata da Little Marvin e prodotta da Lena Whaite, già ordinata in due stagioni. La serie sarà disponibile il 9 aprile solo in versione originale sottotitolata con il doppiaggio atteso in estate.

Al centro di questa prima stagione la storia di una famiglia afroamericana che negli anni ’50, nel pieno della Great Migration, si trasferisce dal North Carolina a un quartiere di soli bianchi di Los Angeles, dovendo fare i conti con forze maligne e soprannaturali della casa e con il razzismo esterno.

Il calendario delle serie tv su Amazon Prime Video ad Aprile 2021

1 – Lol: Chi Ride è Fuori s.1 versione italiana di un format in cui un gruppo di comici sono riuniti in una stanza e chi ride viene eliminato

s.1 versione italiana di un format in cui un gruppo di comici sono riuniti in una stanza e chi ride viene eliminato 1 – Conan il ragazzo del futuro s.1 (anime giapponese), dopo che il mondo è stato distrutto da una guerra un ragazzo e i suoi amici lottano per salvare il mondo.

s.1 (anime giapponese), dopo che il mondo è stato distrutto da una guerra un ragazzo e i suoi amici lottano per salvare il mondo. 1 – Zak Storm s .1: durante una gara di surf un ragazzo è risucchiato nel triangolo delle Bermuda (anime)

.1: durante una gara di surf un ragazzo è risucchiato nel triangolo delle Bermuda (anime) 8 – Rocco Schiavone s.4: arrivano i 2 episodi della nuova stagione da poco terminati su Rai 2

s.4: arrivano i 2 episodi della nuova stagione da poco terminati su Rai 2 9 – Them s.1 (versione originale con sottotitoli, doppiata in estate): serie antologica horror con la prima stagione ambientata negli anni ’50 con al centro una famiglia afroamericana che si trasferisce in un quartiere bianco di Los Angeles

s.1 (versione originale con sottotitoli, doppiata in estate): serie antologica horror con la prima stagione ambientata negli anni ’50 con al centro una famiglia afroamericana che si trasferisce in un quartiere bianco di Los Angeles 12 – Zelig Time s.2 e Zelig- Italian Stand Up

s.2 e Zelig- Italian Stand Up 19 – Before Pintus : al centro la vita quotidiana, personale, professionale di Angelo Pintus comico talentuoso ma squattrinato. 8 episodi da 35 minuti.

: al centro la vita quotidiana, personale, professionale di Angelo Pintus comico talentuoso ma squattrinato. 8 episodi da 35 minuti. 28 – Leonardo s.1: terminata su Rai 1 la prima stagione della serie dedicata a Leonardo arriva su Prime Video.

Amazon segnala anche alcune serie tv che ad aprile non saranno più disponibili sulla piattaforma, Weeds dal 7 aprile e altre in scadenza il 20 aprile: Scrubs, Futurama, Modern Family, I Griffin (tutte produzioni Fox/ABC disponibili su Disney+ via Star).