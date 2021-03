Oggi, martedì 23 marzo 2021, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione di LOL: Chi ride è fuori, il nuovo comedy show Amazon Original italiano, che sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video di Amazon, a partire dal prossimo 1° aprile.

LOL: Chi ride è fuori è una sfida tra 10 comici professionisti che dovranno restare seri per almeno 6 ore consecutive ma che, al tempo stesso, dovranno riuscire a far ridere i loro avversari.

I concorrenti di questa prima edizione sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna.

Fedez sarà il conduttore e arbitro di questa prima edizione di LOL: Chi ride è fuori. Il cantante, insieme alla co-conduttrice Mara Maionchi, osserverà la gara comica all’interno di un’apposita control room.

Come scritto in apertura, i primi 4 episodi, dalla durata di trenta minuti ciascuno, di LOL: Chi ride è fuori saranno disponibili dal 1° aprile 2021, in esclusiva su Amazon Prime Video, in 240 paesi. Gli ultimi 2 episodi, invece, verranno resi disponibili l’8 aprile.

Il comico che vincerà si aggiudicherà un premio finale di 100.000 euro che verranno donati ad un ente benefico scelto sempre dal vincitore.

Le semplici regole sono le seguenti: alla prima risata di uno dei comici, scatterà un cartellino giallo di ammonizione; alla seconda risata, invece, arriverà il cartellino rosso che decreterà l’espulsione dal gioco. Il comico che riuscirà a rimanere serio per tutta la durata del gioco vincerà.

LOL: Chi ride è fuori, programma prodotto da EndemolShine Italy, è l’adattamento italiano della serie giapponese Amazon Original, Documental, prodotta e interpretata da Hitoshi Matsumoto.

Durante la conferenza stampa di oggi, interverranno i conduttori e i concorrenti di questa prima edizione.

TvBlog seguirà in tempo reale la conferenza a partire dalle ore 11.

Credits: ©️ Prime Video & Amazon Studios