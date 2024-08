Parte oggi il nuovo campionato di Serie A e con questa partenza si affacciano in tv anche gli appuntamenti sportivi chiamati a raccontarlo. In Rai piccola rivoluzione con la decisione di sospendere lo storico 90° Minuto a favore di due nuovi appuntamenti. La decisione nasce adeguandosi al cambiamento che negli ultimi anni ha subito il calendario della Serie A, che ha visto sempre meno match giocati nello slot della domenica alle 15:00.

Per questo da oggi parte su Rai 2, alle 22:40, 90°… del Sabato, con alla conduzione Paola Ferrari, che farà coppia fissa con Paolo Paganini. A curare il programma sarà Paolo Ciotti, mentre la supervisione è affidata ad Aurelio Capaldi. Domani tornerà invece La Domenica Sportiva, che cambia parzialmente titolo e anche conduzione.

Sarà La Domenica Sportiva al 90° e vedrà Alberto Rimedio affiancare la riconfermata Simona Rolandi alla conduzione. Con loro ci saranno in tutte le puntate Eraldo Pecci, Adriano Panatta e Lele Adani. Alla moviola non mancherà Mauro Bergonzi, mentre i social saranno presidiati da Laura Barth. Spazio anche al punto di Fulvio Zara, così come avvenuto lungo tutto il corso di Notti Europee. Il programma è curato da Paola Arcaro, mentre i produttori esecutivi sono Silvia Mento e Isabella Piemontese.

Il trittico di appuntamenti sportivi per seguire la Serie A si completerà con 90°… al Lunedì. Il programma, condotto da Marco Mazzocchi, avrà il compito di mostrare le immagini delle ultime partite giocatesi e di fornire un commento completo sulla giornata appena conclusasi, rivolgendo già uno sguardo agli appuntamenti delle Coppe Europee in cui le italiane saranno impegnate. Con Mazzocchi saranno in studio Erika Calvani, Valeria Ciardiello, Antonio Di Gennaro, Angelo Di Livio e Sebastiano Nela. Non mancherà neanche in questo caso la moviola di Mauro Bergonzi, per commentare tutti gli episodi arbitrali più controversi della giornata.