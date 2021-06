UEFA Euro 2020, la sedicesima edizione dei campionati europei di calcio, finalmente entrerà nel vivo a partire da questa sera, con la partita inaugurale che vedrà protagonisti gli azzurri che sfideranno la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Tra le rubriche quotidiane di approfondimento degli europei targate Rai Sport, troveremo, sempre a partire da stasera, Notti Europee, in onda ogni sera al termine delle partite (la prima puntata avrà inizio alle ore 23:15).

Notti Europee sarà condotto da Marco Lollobrigida, con la partecipazione di Danielle Madam, la campionessa italiana di lancio del peso. Danielle Madam, atleta 23enne (24 anni, il prossimo 23 giugno) di origini camerunensi, è salita agli onori della cronaca per aver ottenuto la cittadinanza italiana solamente pochi mesi fa, ad aprile, nonostante sia residente in Italia dall’età di 7 anni e abbia vinto 5 titoli italiani nella sua specialità. Per aver espresso una propria opinione sul caso Suarez, parlando delle sue difficoltà di ottenere la cittadinanza italiana, inoltre, Danielle Madam ricevette molti insulti.

Durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto Rai dedicato a Euro 2020, Marco Lollobrigida ha parlato della sua compagna d’avventura e dell’atmosfera che si respirerà durante il programma:

Sono contentissimo di lavorare con Danielle, è una di quelle cose che ti rendono orgoglioso di lavorare per quest’azienda. È stata una scelta bella ed emozionante. Visto l’orario, cercheremo di essere freschi, di scherzare e di essere giocosi. Sobrietà e freschezza, cercando di raccontare il calcio per quello che è. Lavorare seriamente senza prenderci troppo sul serio.

Nel ruolo di opinionisti, invece, a Notti Europee ci saranno Alessandro “Spillo” Altobelli, Ana Aquiles, Domenico Marocchino e Gianfranco Teotino.

Al termine della messa in onda della prima puntata, su TvBlog troverete una recensione.