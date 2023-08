Tutto quasi pronto a Melpignano, in provincia di Lecce, dove sabato prossimo andrà in scena la Notte della Taranta. L’evento iconico sarà proposto su Rai1 a distanza di una settimana, per la precisione sabato 2 settembre, in seconda serata, con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara, la fotografia di Marco Lucarelli e le coreografie di Francesca Romana Di Maio. La programmazione televisiva ricalca quella dell’anno scorso, quando la manifestazione salentina andò in onda sempre in seconda serata sulla rete ammiraglia della tv pubblica. Nelle vesti di maestra concertatrice stavolta ci sarà Fiorella Mannoia, mentre gli ospiti già annunciati saranno Tananai (nella foto), Brunori Sas e Arisa. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori annunci in questo senso. Le prove sono in corso a Galatina nel Teatro Cavallino Bianco.

Stando a quanto anticipato in queste ore, Arisa canterà con Fiorella Mannoia Ferma Zitella e regalerà al pubblico della Taranta anche i versi del suo brano La Notte tratto dall’album Amami, arrangiato e prodotto artisticamente da Mauro Pagani, maestro concertatore dal 2007 al 2009 dell’evento che si svolge in Salento. Brunori Sas interpreterà i brani Lule Lule in lingua arbëreshë e Aremu in grico, accompagnato dalla celebre Orchestra Popolare Notte della Taranta guidata in questa edizione dal percussionista Carlo Di Francesco e dal direttore d’orchestra Clemente Ferrari. Tananai approderà nel più importante appuntamento europeo di cultura popolare che ogni anno richiama duecentomila spettatori per omaggiare la pizzica. Infatti, il cantante proporrà la travolgente Pizzica di Aradeo e il canto in grico Ri lo la la.

Il Festival Notte della Taranta è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta finanziato da Regione Puglia e Pugliapromozione con il contributo di Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e del Ministero della Cultura e la collaborazione dell’Istituto Diego Carpitella.