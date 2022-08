Duecentomila tarantolati per la Notte della Taranta 2022 che dopo due anni di restrizioni causa pandemia è tornata quella di sempre, nella sua 25esima edizione. Questi un po’ di numeri del Festival popolare del Salento che è andato in scena ieri davanti all’ex convento degli Agostiniani, nel piccolo paese in provincia di Lecce, Melpignano, e che Rai1 proporrà in versione ridotta – una sorta di best of – giovedì 1 settembre in seconda serata, con la narrazione di Madame e di Gino Castaldo.

Riuscitissimo il cast artistico messo in piedi dal maestro concertatore Dardust e formato da Stromae, Elodie (la più acclamata), Marco Mengoni, Massimo Pericolo, Samuele Bersani, Studio Murena e Kety Fusco. Il risultato è stato uno spettacolo musicale all’insegna della contaminazione e della fluidità, parole e concetti quanto mai attuali nelle nuove generazioni.

Ma, fuori da ogni retorica, il vero plus della Notte della Taranta è il pubblico (soprattutto giovani e giovanissimi) che per circa tre ore (a cui aggiungere la parte del pre-show) ha ballato, cantato e soprattutto saltato, con tamburelli e vino al seguito.

Una atmosfera unica che Rai1 dovrà provare ad esaltare nella produzione televisiva che nelle prossime ore sarà completata con contenuti extra palco legati anche ai temi della ricerca, innovazione, futuro ed ecologia culturale. Ricordiamo che inizialmente la tv pubblica aveva deciso di trasmettere in diretta il concerto (come era accaduto nel 2019, con Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Gino Castaldo narratori, su Rai2), ma alla fine c’è stato un cambio di programma, nel solco di una strategia televisiva più prudente.

Per la cronaca, nel backstage dell’evento oltre alle autorità politiche locali, erano presenti, tra gli altri, Diodato e Nunzia De Girolamo (accompagnata dal marito Francesco Boccia).