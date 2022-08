Si preannuncia particolarmente pop l’edizione numero 25 del Concertone della Notte della Taranta, in programma sabato prossimo, 27 agosto, a Melpignano, nel Salento. Sul palco dell’evento che sarà trasmesso da Rai1 la notte di giovedì 1 settembre alle ore 23.40 ci saranno anche Elodie (come svelato in anteprima da TvBlog molte settimane fa) e Marco Mengoni. Ma la lista degli ospiti è assai lunga, a partire dal cantautore Samuele Bersani, passando per l’artista internazionale Stromae e finendo con il rapper Massimo Pericolo.

Nel dettaglio, Mengoni interpreterà un brano in grico, lingua minoritaria della Grecìa salentina, dal titolo Klama, scritto da Franco Corlianò e dedicato al tema dell’emigrazione, al sentimento di chi vede partire amici e familiari verso una terra lontana. Sarà, invece, la Pizzica di San Vito a regalare al pubblico (attese duecentomila persone) la performance esplosiva di Elodie nelle vesti non solo di cantante ma anche di danzatrice insieme al corpo di ballo della Taranta diretto da Irma di Paola.

Massimo Pericolo si esibirà sulle note di Signore del bosco, pezzo in cui duetta con Dardust, non a caso maestro concertatore della Notte della Taranta 2022. A Samuele Bersani, invece, sarà affidata l’interpretazione del brano simbolo della tradizione, Lu ruciu de lu mare, la poetica descrizione del paesaggio salentino tra “padule” abitate da “ranocchiule” e il brusio del mare.

Poche ore fa è stato comunicato che la narratrice della Notte della Taranta 2022 sarà Madame, che lo scorso anno era stata maestra concertatrice. La cantautrice sarà affiancata dal critico musicale Gino Castaldo, che nel 2019 ha condotto la serata in diretta da Melpignano su Rai2 insieme a Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Gli autori tv della Taranta sono Massimo Martelli e Rossella Rizzi, mentre il regista è Stefano Mignucci. La scenografia è curata da Marco Calzavara. Completano il cast della produzione televisiva lo show designer Filippo Rossi, l’antropologo del designer Mauro Bubbico e il direttore della fotografia Marco Lucarelli.