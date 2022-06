Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato in anteprima che uno degli eventi musicali-culturali più attesi dell’estate sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 (e non in differita in seconda serata come accaduto un anno fa). Il riferimento è a La notte della Taranta, in programma a Melpignano sabato 27 agosto 2022. Oggi su TvBlog siamo in grado di svelare il nome di una delle superospiti del Concertone che farà cantare e saltare migliaia di giovani presso l’ex convento degli agostiniani a Melpignano. Stando a quanto ci risulta si tratterebbe di Elodie. La cantante, la cui carriera sta vivendo un periodo di grazia, è legata al Salento avendoci vissuto per alcuni anni. In particolare, Elodie Di Patrizi, questo il suo nome all’anagrafe, si trasferì in Puglia quando era 19enne e fidanzata con Andrea Maggino, storico dj salentino con cui l’artista aveva all’epoca una relazione.

Nata a Roma, da padre italiano e madre di Guadalupa (Antille francesi), Elodie, scoperta artisticamente da Maria De Filippi ad Amici, sarà la protagonista della Notte della Taranta, che nel corso degli anni (quella che andrà in scena questa estate sarà l’edizione numero 25) ha ospitato artisti del calibro di Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Caparezza, Piero Pelù, Elisa, Clementino, Vinicio Capossela, Fiorella Mannoia, Enzo Avitabile, Franco Battiato, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Emma, Alessandra Amoroso, Boomdabash e molti altri.

Ad agevolare l’approdo di Elodie sul palco della Taranta è stata anche la presenza di Dardust, compositore, musicista e produttore con il quale la cantante di Vertigine, Bagno a mezzanotte e Tribale collabora con grande frequenza e che ricopre per la manifestazione pugliese il ruolo di Maestro Concertatore.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della presenza di Elodie, ciliegina sulla torta di un cast musicale che si prevede essere di grande appeal.