La notte della Taranta è pronta a fare il bis. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, anche l’edizione 2022 del tradizionale Concertone che si tiene a Melpignano, in Salento, sarà trasmesso su Rai1, come era accaduto per la prima volta in assoluto l’anno scorso. La comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, probabilmente già nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai in programma stamattina a Milano. Lo step in più stavolta dovrebbe essere rappresentato dalla diretta. Infatti, sempre in base alle informazioni in nostro possesso, lo show dovrebbe essere trasmesso in diretta e non in differita, come avvenuto un anno fa. L’appuntamento è per sabato 27 agosto.

Al debutto sulla rete ammiraglia della tv pubblica, la Notte della Taranta nel 2021 ottenne in seconda serata il 9,4 % di share, con 735.000 telespettatori (il picco della trasmissione fu registrato alle 24.12, con il 10,33% di share e 886mila telespettatori, durante il brano Fuecu, l’omaggio a Daniele Durante, il direttore artistico scomparso da poco).

Il Maestro Concertatore dell’edizione al via tra pochi giorni, la 25esima, sarà il musicista, compositore e produttore Dardust, all’anagrafe Dario Faini.

Ancora da definire, invece, la conduzione dello show televisivo, così come il cast artistico, che sarà annunciato soltanto nelle prossime settimane. Ricordiamo che il Concertone della Notte Taranta è l’epilogo di una manifestazione itinerante che coinvolge 15 comuni e che è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali.

Negli anni insieme e/o in collaborazione con l’Orchestra Popolare si sono esibiti artisti del calibro di Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Gianna Nannini, Caparezza, Piero Pelù, Clementino, Vinicio Capossela, Fiorella Mannoia, Enzo Avitabile, Franco Battiato, Roberto Vecchioni, Massimo Ranieri, Emma, Alessandra Amoroso, Boomdabash e molti altri.