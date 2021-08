Tra gli eventi culturali estivi più attesi in Italia non può essere che menzionato il Concertone della Notte della Taranta, atto conclusivo del festival nato nel 1998 per la valorizzazione della musica salentina. In scena a Melpignano (Lecce) il prossimo 28 agosto, dal piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, il Concertone della Notte della Taranta andrà in onda su Rai 1 in differita, alle 23.15 di sabato 4 settembre.

Come anticipato nelle scorse settimane da Tvblog, sarà Al Bano il narratore dell’evento. Terminata l’esperienza da coach a The Voice Senior, la voce di Cellino San Marco condurrà l’evento e si esibirà con un brano nel suo dialetto d’origine. Insieme a lui, nei panni dei maestri concertatori, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi (che ha guidato i Måneskin nella loro fortunatissima avventura sanremese) e Madame, tra le rivelazioni artistiche dell’ultimo anno, che eseguirà la pizzica coreografa da Thomas Signorelli insieme al Corpo di Ballo della Taranta.

Ospiti d’eccezione i tre tenori de Il Volo, che delizieranno il pubblico con la loro interpretazione del classico salentino Calinitta, il brano in dialetto griko che per tradizione chiude la rassegna musicale. La colonna sonora della serata sarà ad opera dell’Orchestra Popolare, che nella tradizione del festival ha reinterpretato in chiave contemporanea le sonorità e i ritmi della musica del Salento. A differenza dello scorso anno, il Concertone della Notte della Taranta non si svolgerà a porte chiuse: mille persone sarà presenti alla serata, nel pieno rispetto delle norme per evitare la diffusione del Covid-19.