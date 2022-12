Musica, Natale e amore: cosa volere di più? Sono questi gli ingredienti di Note d’amore, il film-tv francese in onda su Raiuno questa sera, venerdì 30 dicembre 2022, alle 21:25. Una produzione televisiva di qualche anno fa che arriva solo ora in Italia, pronta a tenere compagnia al pubblico che, sul finire dell’anno, cerca una storia romantica e con qualche risata qua e là. Volete saperne di più? Continuate a leggere!

Note d’amore, la trama

Mélodie (Barbara Cabrita) lavora come assistente di produzione di Stéphanie Louvier (Cyrielle Gyr Debreuil) per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente, però, Josef (Jaromir Nosek), il pianista, si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro.

L’unica soluzione è trovare un sostituto, il famoso Michael Grimaud (Lannick Gautry), scomparso dalle scene da dieci anni. Se riuscirà a convincerlo a esibirsi in un concerto speciale, potrebbe ottenere un aumento. Ma ha solo tre giorni per farlo.

Mélodie partirà alla ricerca del misterioso pianista in un piccolo villaggio di montagna nelle Alpi austriache, dove Michael suona ancora il piano, ma solo nella taverna locale, e ha completamente abbandonato la musica classica. Mélodie con pazienza e creatività dovrà conquistare l’artista e convincerlo a risalire sul palcoscenico.

Note d’amore, il cast

Da citare, nel cast, la presenza di Barbara Cabrita, nel cast per sette stagioni del remake francese di Ris-Delitti imperfetti.

Barbara Cabrita: Mélodie Vasseur, la protagonista

Lannick Gautry: Michael Grimaud, pianista che da tempo si è ritirato

Cyrielle Gyr Debreuil: Stéphanie Louvier, datrice di lavoro di Mélodie

Brigitte Fossey: Monique, suocera di Mélodie

Didier Flamand: Christian, suocero di Mélodie

Ilys Barillot: Emma, figlia di Mélodie

Achille Marques da Costa: Lucien, figlio di Mélodie

Marek Vašut: Ernest, vicino di casa di Michael

Marie Fajtova: Hélène Korski

Milan Bahuk: Klaus

Michael Goldschmid: Nicholas

Jaromir Nosek: Josef

Daniela Hirsh: Klaus

Il regista è Alexandre Laurent, dietro la macchina da presa anche di Le Bazar de la Charité (da cui è stata tratta la miniserie Più forti del destino). Gli sceneggiatori sono Morgan Spillemaecker, Mathieu Le Picard e Clélia Constantine.

Note d’amore, quante puntate sono?

La produzione è in realtà un film-tv, in onda quindi in una sola serata, quella del 30 dicembre 2022. La durata del film-tv è di circa 90 minuti.

Note d’amore, curiosità

Il titolo originale del film-tv è “Coup de foudre sur un air de Noël”, ovvero “Amore a prima vista su una melodia natalizia”. La produzione fa parte del ciclo di film-tv “Amore a prima vista a…”, in cui ogni storia raccontata, rigorosamente a sfondo romantico, ha un’ambientazione differente. Il ciclo è iniziato nel 2016 ed ad oggi conta otto film-tv. Note d’amore è il quarto film-tv del ciclo: andato in onda su Tf1, in Francia, il 17 dicembre 2018, è stato visto da 4,6 milioni di telespettatori (20,3% di share).

Note d’amore, dov’è stato girato?

La location principale del film-tv è la Repubblica Ceca, dove sono state girate gran parte delle scene.

Note d’amore su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Note d’amore in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.