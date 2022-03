Da un fatto realmente accaduto qualche anno fa fu realizzata una miniserie francese. Ora, quella miniserie è il punto di partenza per Più forti del destino, nuova fiction che Canale 5 propone nel mese di marzo 2022 al suo pubblico, riportandolo indietro nel tempo, con una serie in costume come non se ne vedevano da molto. Siete appassionati del genere e volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Più forti del destino, quando inizia?

Canale 5 ha deciso di far cominciare la serie tv a partire dal 9 marzo 2022. La fiction Mediaset torna così ad occupare la serata del mercoledì, che nei mesi invernali era stata occupata dal calcio.

Più forti del destino, trama

Più forti del destino, le foto della miniserie di Canale 5 Guarda le altre 7 fotografie → Siamo a Palermo, nel 1897. In città viene inaugurata un’esposizione dedicata alle nuove tecnologie ed al progresso, che richiama numerosi visitatori. Tra le novità introdotte, anche quella del cinematografo, che inevitabilmente risulta essere tra le attrazioni che suscitano maggiore curiosità.

Ma la tragedia è dietro l’angolo: durante una dimostrazione del suo funzionamento, il proiettore prende fuoco, facendo divampare un terribile incendio, che fa tantissime vittime, in gran parte donne. L’evento segna in particolare le vite di tre personaggi: Arianna Villalba (Giulia Bevilacqua), Costanza Di Giusto (Dharma Mangia Woods) e Rosalia Catalano (Laura Chiatti).

Tutte e tre devono lottare per emanciparsi da un destino che sembra già segnato e che, allora come purtroppo ancora oggi, vede le donne faticare per essere davvero indipendenti. Arianna incarna il coraggio di chi si oppone alla violenza domestica, cercando di approfittare del rogo per fingersi morta e scappare dal marito; Costanza rappresenta invece la ricerca della giustizia, mentre Rosalia incarna la necessità della speranza.

Più forti del destino, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della fiction sono otto, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa ciascuno, in onda per quattro prime serate.

Più forti del destino, cast

© Fabula Pictures

A guidare il cast sono tre attrici, Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti, affiancate da numerosi altri interpreti già noti a chi ama il mondo della fiction italiana.

Giulia Bevilacqua è Arianna Villalba

Laura Chiatti è Rosalia Catalano

Dharma Mangia Woods è Costanza Di Giusto

Loretta Goggi è Donna Elvira di Buonvicino

Thomas Trabacchi è il Duca Guglielmo Villalba

Francesca Valtorta è Margherita

Sergio Rubini è il Commissario Pietro Lucchesi

Leonardo Pazzagli è Libero

Paolo Sassanelli è Augusto

Alessia Giuliani è Matilde

Giovanni Anzaldo è Giuseppe

Teodoro Giambanco è Antonio

Stefano Rossi Giordani è Saverio

Davide Paganini è Ferdinando

Chiara Cassiano è Camilla

Edoardo Boschetti è Tommaso

Renato Marchetti è Patanè

Claudio Castrogiovanni è il Prefetto

Gaetano Aronica è il Questore

Francesco Meoni è Gaetano Barba

Raffaele Buranelli è il caporedattore

Luciano Miele è il sindaco Pieranni

Mariella Lo Sardo è Ersilia

Antonio Marzolla è il Capitano di Pubblica Sicurezza

Carlo Ettore è il ricettatore

Gabriele Paolocà è il proiezionista

Marta Bulgherini è la cameriera Maria

Alfredo Pea è il maggiordomo dei Buonvicino

Angelo Tanzi è il maggiordomo Filippo

Eleonora Russo è la cameriera Carmela

Teresa Luchena è la Tata Camilla

Al Bettini è un giovane anarchico

Tullia Pagano è un’anarchica

Mirko Bruno è un giornalista

Camilla Tagliaferri è una giornalista

Michele Valerio Legrottaglie è un garzone

Fabio Bizarro è Salvo a 14 anni

Michele Savoia è un fabbro

Più forti del destino, regia e sceneggiatori

© Fabula Pictures

A dirigere la miniserie c’è Alexis Sweet, già dietro la macchina da presa di fiction come Ris-Delitti imperfetti, Il Capo dei Capi, Squadra Mobile, Don Matteo e L’Isola di Pietro. La sceneggiatura è stata invece scritta da Laura Ippoliti, autrice di numerose fiction, tra cui Le Ali della Vita, Amiche, Lo Scandalo della Banca Romana e Tutta la musica del cuore. La serie è prodotta da Fabula Pictures per Rti. I produttori sono Marco e Nicola De Angelis.

Più forti del destino, location

© Fabula Pictures

Dov’è stato girato Più forti del destino? Nonostante la serie sia stata ambientata a Palermo, le riprese sono state effettuate in Puglia, a Lecce. In particolare, il set è stato allestito all’interno della Villa Reale, nel Comune di San Cesario, ma anche a San Vito dei Normanni (Brindisi), nel Castello Dentice di Frasso. Le riprese sono state effettuate tra marzo e luglio 2021.

Più forti del destino, remake

Come detto in apertura, la miniserie è il remake di una produzione francese realizzata nel 2019, il cui titolo è “Le Bazar de la Charité”, composta da otto episodi andati in onda su TF1 con ascolti superiori ai 6 milioni di telespettatori (la prima puntata fu vista da più di 7 milioni di persone). La serie prendeva spunto da un fatto realmente accaduto, l’incendio avvenuto nel Bazar de la Charité il 4 maggio 1897, in cui morirono 126 persone, di cui 118 donne. La miniserie è disponibile su Netflix, con il titolo Destini in fiamme.

Più forti del destino, dove vederlo?

E’ possibile vedere Più forti del destino durante la sua messa in onda su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della miniserie.