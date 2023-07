Passano le settimane e Non Sono Una Signora diventa sempre più appassionante. Dopo una partenza non del tutto convincente il programma ha assunto un ritmo arrembante coinvolgendo sempre più il pubblico e infiammando i social. E proprio ieri si è raggiunto uno dei momenti più emozionanti della trasmissione, con il disvelamento di Saetta Mcdawn, sotto le cui spoglie si nascondeva Francesco Oppini Jr., figlio di Alba Parietti e Franco Oppini.

Gli indizi erano ben disseminati stavolta: i colori bianconeri rimandavano alla fede juventina del ragazzo, da tempo opinionista televisivo. La parola “dawn” in inglese significa invece “alba”.

Non appena la conduttrice ha svelato l’identità della drag queen, Parietti ha detto:

“Non ti chiedo come hai imparato a muoverti così perché temo che non siano state le Drag. Ti ho chiamato per tre giorni e ho capito che menti malissimo perché mi hai raccontato delle balle allucinanti, ma tra tutte questa è la più grossa. E comunque volevo dire una cosa agli autori: anche voi mentite malissimo. Con voi facciamo i conti in separata sede!”

Successivamente, la presentatrice ha scherzato con il figlio: “Non oso pensare alla tua fidanzata”. Oppini Jr. non si è scomposto: “Pensa al tuo di fidanzato”, ottenendo l’applauso degli investigatori e delle drag in giuria. Poi Parietti ha voluto lanciare un messaggio: “Ricordate che è con l’esempio che si educano i figli”.

Per la cronaca, un’altra drag eliminata è stata Minnie Blanche, ovvero l’attore Gianpaolo Gambi. Anche qui gli indizi erano piuttosto limpidi: Minnie era legata alla sua esperienza per il canale Disney Channel, Blanche rimandata alla collega Bianca Guaccero, con la quale ha condiviso Detto Fatto proprio su Rai 2. In apertura di puntata invece non è passata al turno successivo Lupita Showbiz, che era l’ex tronista del dating show Uomini e Donne con la conduzione di Maria De Filippi Costantino Vitagliano. “Non ho mai indossato maschere”, ha dichiarato.

Fatto sta che al di là degli indizi è davvero difficile indovinare l’identità delle drag queen, aspetto che rende Non Sono Una Signora di gran lunga preferibile a Il Cantante Mascherato. Eppure per molti mesi questo programma ha conosciuto una serie infinita di rinvii, nonostante una qualità più che buona. Una seconda edizione è a questo punto d’obbligo.