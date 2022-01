La prima fiction del 2022 vede sul piccolo schermo una nuova coppia, formata da attori entrambi provenienti da serie tv di successo e che ora si ritrovano a lavorare insieme. Non mi lasciare, in onda da lunedì 10 gennaio 2022 su Raiuno, ha infatti come protagonisti Vittoria Puccini ed Alessandro Roja, a cui si affianca Sarah Felberbaum.

Per presentare questa serie, oggi, martedì 4 gennaio 2022, alle 12:00 si tiene una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging. Presenti, ovviamente, i tre attori sopra citati, che racconteranno qualcosa di più della trama e dei loro personaggi.

Prodotto da Rai Fiction e da Paypermoon Italia, con la collaborazione della francese Canal+, Non mi lasciare è un crime che si sviluppa intorno al tema dei crimini online, in particolare quelli contro l’infanzia e collegati ai rapimenti di minori.

Puccini interpreta Elena Zonin, vicequestore che torna a Venezia vent’anni dopo averla lasciata improvvisamente senza dire nulla a nessuno. Ci torna perché viene rinvenuto il corpo di un giovane, Gilberto, che la Polizia pensa sia sia suicidato. Non è della stessa idea Elena, convinta che il ragazzo sia vittima di una rete criminale che lei segue da tempo.

A Venezia, Elena ritrova Daniele (Roja), suo amore del passato ed oggi vicequestore, e Giulia (Felberbaum), sua migliore amica, anche lei in Polizia e sposata con Daniele. Le indagini sul caso costringeranno i tre a dover fare i conti con il loro passato: soprattutto Elena, che dovrà affrontare un grosso dolore.

La serie è stata scritta da scritta da Leonardo Fasoli (Gomorra-La serie, Io ti cercherò), Maddalena Ravagli (Gomorra-La serie, Io ti cercherò), Ivano Fachin (Curon), Giovanni Galassi (Curon) e Tommaso Matano (Curon). Alla regia, invece, Ciro Visco.