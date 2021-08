Non è l’arena 2021-2022: quando inizia, puntate, streaming

Non è l’arena è una delle certezze del palinsesto 2021-2022 di La7, la rete con presidente Urbano Cairo e considerata ormai terzo polo televisivo con una programmazione molto improntata all’informazione. Il talk show tornerà in prime time alla domenica in autunno con la consueta conduzione di Massimo Giletti e tanti ospiti per parlare di temi legati all’attualità. Viene considerata l’erede naturale de L’Arena, da lui stesso presentata su Rai 1 dal 2004 al 2017 all’interno del contenitore Domenica In.

Non è l’arena 2021-2022: quando inizia

La trasmissione prodotta da Fremantle e condotta da Massimo Giletti andrà in onda la domenica in prime time nell’autunno 2021, dalle 20.30 all’una circa (la collocazione è stata scelta per sfidare dichiaratamente Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai3). In attesa della nuova edizione, lo scorso 3 agosto è andato in onda uno speciale in prima serata dedicato ad un fatto di cronaca avvenuto nel 2019 e riguardante due ragazze vittime di violenza sessuale. Negli scorsi mesi si è vociferato di un addio del giornalista romano a La7, salvo poi essere vicino al rinnovo del contratto. Per Giletti gli impegni non finiscono qui: il 31 agosto è tra i conduttori del Power Hits Estate 2021 di Rtl 102.5. Il programma va in onda dagli Studios International di via Tiburtina a Roma

Non è l’arena 2021-2022: puntate

Il talk show condotto da Massimo Giletti andrà in onda quasi senza interruzioni ogni domenica da settembre fino a primavera inoltrata del 2022. Al momento non si conosce il numero delle puntate. Naturalmente il focus rimane la politica, con grande attenzione prevedibilmente alle conseguenze del Covid-19, ma anche questioni che il programma ha messo in luce in maniera autonoma. Il giornalista è stato in particolare messo sotto scorta per essersi occupato di mafia.

Non è l’arena 2021-2022: streaming

Il programma andrà in onda la domenica in prime time su La7, ma sarà possibile guardarlo sia durante che dopo la messa in onda sul sito del canale.