Il remake di This Is Us si presenta alla stampa: oggi, mercoledì 2 marzo 2022, si tiene infatti la conferenza stampa di Noi, attesa serie tv in onda su Raiuno da domenica 6 marzo, che TvBlog segue in liveblogging. Attesa, dicevamo, dal momento che This Is Us è a detta di molti una delle migliori serie tv in circolazione, capace di unire un’egregia scrittura ad un’altrettanti egregia interpretazione.

A parlare di Noi ci saranno Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Riccardo Tozzi, fondatore e Ceo di Cattleya, la casa di produzione della serie; il regista Luca Ribuoli; lo sceneggiatore Sandro Petraglia ed il cast, ovvero Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone.

Noi è il racconto della famiglia Peirò, che si dipana lungo trent’anni. A cominciare dal 1984, anno in cui nascono Claudio (Aita), Caterina (Marsicano) e Daniele (Kone), fino ad oggi. La serie segue la crescita dei tre ragazzi ed il rapporto tra i due genitori Pietro (Guanciale) e Rebecca (Ruffino), ma anche le difficoltà, le gioie ed i dolori che devono affrontare.