Noi del Rione Sanità, finale di stagione al 17,8% di Share. Il Conte di Montecristo sfiora il 13%, Cucciari tallona Infante con Splendida Cornice. I dati Auditel del 6 novembre 2025

Noi del Rione Sanità è stata la sorpresa in termini di riscontro e ascolto. La Rai ha investito molto sulla fiction, ma non pensava di avere un feedback simile. In ambito di ritorni, i giudizi sulla serie sono tutti molto positivi. Lo Share è diviso: in prima serata il progetto perde qualche punto che poi recupera su RaiPlay. Il finale di stagione ha registrato il 17,8% di Share. Numeri importanti, ma non elevatissimi.

Quel che manca, in termini di punteggio, è possibile ritrovarlo grazie allo streaming. Comunque Noi del Rione Sanità si conferma un jolly su cui, eventualmente, tornare a investire. Discorso diverso per Canale 5 che, con Il Conte di Montecristo, si ferma al 12,9% di Share. Un secondo posto previsto, dato che il prodotto era una riproposizione di un cult del passato.

Noi del Rione Sanità chiude quasi al 18%, Il Conte di Montecristo staccato su Mediaset

Cologno Monzese, in attesa delle produzioni originali come I Cesaroni, punta sull’usato sicuro. Così anche le cadute sono meno impattanti. In tal caso, un secondo posto negli ascolti non è un fallimento ma un rischio calcolato. Anche in termini di spese. Rai3 e Rai2 si rincorrono: Milo Infante, con Ore 14 di Sera, arriva al 6,5% di Share. Poco dietro, al 6,4%, Splendida Cornice con Geppi Cucciari. La conduttrice e attrice comica conferma gli standard in crescendo del programma che mescola satira, informazione e riflessione.

Appaiato c’è anche Dritto e Rovescio, su Rete4, che conquista il 6,3% di Share. PiazzaPulita, su La7, registra il 6,2% di Share. Le inchieste continuano a essere una fonte d’interesse profonda per un pubblico sempre meno di nicchia. L’Europa League in chiaro supera il 2% di Share, attestandosi al 2,1%, su Tv8 (il canale in chiaro di Sky) con il confronto Betis-Lione.

Gerry Scotti e Samira Lui stabili al 25% nel preserale: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi

La Nove punta su Save The Dating – Amori in corso e arriva al 3% di Share. Iris sceglie Codice Magnum arrivando a conquistare l’1,8% di Share. Su RaiMovie, Il Potere dei Soldi non va oltre l’1,2% di Share. Mentre RaiPremium sceglie Follia ad Alta Quota che le vale l’1% di Share. Chi balza in avanti, invece, è Bridget Jones’s Baby su La5 che si avvicina al 2%.

Il Live Show di X Factor si aggira sempre intorno al 4% di Share in attesa della replica disponibile su Tv8 a partire dall’inizio della prossima settimana. Nel preserale del palinsesto generalista italiano La Ruota della Fortuna si attesta sul 25% mentre Affari Tuoi raggiunge il 22,5% di Share.