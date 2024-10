Nel cast di Ninfa dormiente, la serie tv che prosegue il ciclo de I casi di Teresa Battaglia, non può non spiccare Elena Sofia Ricci. L’attrice toscana, dopo aver indossato per anni i panni di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti, ha intrapreso questa nuova avventura che, nel 2023, le ha regalato non poche soddisfazioni.

Ninfa Dormiente, tratto dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti (edito da Longanesi), è quindi il secondo caso televisivo affrontato da Teresa Battaglia, la protagonista della serie: una profiler di Udine, molto capace ne suo lavoro ma anche scontrosa e a tratti antipatica, che ha da poco scoperto di essere affetta dal morbo di Alzheimer, condizione che cerca di nascondere pur di poter continuare a lavorare.

Teresa non è sola nelle sue indagini: ritroviamo al suo fianco, infatti, il fido Parisi (Gianluca Gobbi) e il giovane Marini (Giuseppe Spata), alle prese non solo con il caso stesso ma anche con il carattere duro di Battaglia, che hanno intuito sta nascondendo loro qualcosa. Ma il cast di questa stagione presenta anche due novità, rappresentata da Fausto Maria Sciarappa nei panni del nuovo “antagonista” di Teresa e Marial Bajma-Riva in quelli di Alice, nuovo componente del gruppo di lavoro della protagonista.

Ninfa Dormiente serie tv, cast

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia

© Fabrizio de Blasio

Teresa Battaglia è una donna dall’acume sorprendente. È disinteressata all’amore, perché per amore molti anni prima è morta dentro, ma non per questo cinica e rabbiosa. Incurante del proprio aspetto, perennemente intabarrata nel giaccone imbottito, armatura che annulla e sfuma la sua femminilità ma solo nelle manifestazioni più esteriori. Perché, nonostante le apparenze, Teresa non ha perso la dolcezza, la sensibilità e la capacità di indagare con grande empatia. Teresa non è solo chiamata a combattere contro esseri umani, ma anche con un nemico insidioso: l’Alzheimer. La battaglia con questo avversario continua, perché Teresa, nomen omen, combatte sempre senza arrendersi mai.

Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi

© Fabrizio de Blasio

Ispettore Capo, è l’ombra di Teresa da diciotto anni. Ovunque lei abbia prestato servizio, Parisi l’ha seguita. La conosce meglio di chiunque altro e, dietro a quel guscio coriaceo, sa riconoscere le ferite e le fragilità che l’hanno portata a essere la donna che è. Complice un carattere fermo e, al contempo, parecchio comprensivo, Parisi è l’unico che sappia davvero tenerle testa, capace di comunicare con lei anche solo con uno sguardo.

Giuseppe Spata è Massimo Marini

© Fabrizio de Blasio

Giovane ispettore di origini siciliane, è l’ultimo arrivato nella squadra mobile di Udine. Ambizioso ma ingenuo, Marini è spesso vittima delle vessazioni di Teresa, che nonostante lo provochi, è la prima a scorgere il coraggio e il talento del giovane ispettore, così come la sua fragilità. Le continue angherie a cui lo sottopone altro non sono che il tentativo di metterlo alla prova, dargli la forza di superare i propri limiti, restituirgli i suoi insegnamenti e la sua esperienza. Potrebbe sembrare che Teresa lo odi, ma Marini ha capito che in realtà nutre per lui un affetto ruvido e sincero, che lui ricambia.

Fausto Maria Sciarappa è Albert Lona

© Fabrizio de Blasio

Nuovo dirigente della Squadra Mobile e spina nel fianco di Teresa. Lona è l’opposto di Teresa in tutto: tanto lei è impulsiva e istintiva, quanto lui è rigido e rispettoso delle regole. È un uomo duro che ha messo la carriera al primo posto e si aspetta che tutti seguano i suoi ordini senza domande. Un carattere che non si sposa bene con quello ribelle di Teresa e che porterà ad aspri scontri tra i due. Ancor di più perché Lona e Teresa hanno un passato condiviso che ha segnato entrambi. Avversari costretti a lavorare insieme: riusciranno mai a trovare un punto d’incontro?

Marial Bajma-Riva è Alice

Capelli blu, smalto nero, giacca di pelle, Alice è l’ultimo elemento a unirsi alla squadra di Teresa Battaglia e sicuramente il più anomalo. È un’esperta di Human Remains Detection, ovvero il ritrovamento di resti umani e tracce biologiche. Lei e il suo fedele cane Smoky sono i migliori sul campo, ma Alice tiene un profilo basso, perché la HRD è un’attività non ancora riconosciuta dalla legge in Italia. La morte di Marta Trevisan la porterà a incrociare Teresa che non impiegherà molto a rendersi conto del potenziale della ragazza.

Altri personaggi

Le foto di Ninfa Dormiente - I casi di Teresa Battaglia, su Raiuno Guarda le altre 14 fotografie →

Giulio Cristini è Sandro, giovane climber che rinviene il corpo della vittima su cui indagano Teresa e la sua squadra;

Alessandro Orrei è Diego, climber che, con Sandro, ha rinvenuto la vittima, ma la sua presenza sulla scena del crimine viene omessa da Sandro stesso;

Gracjela Kicaj è Krisnja;

Ettore Belmondo è Antonio Parri, medico legale;

Marta Richeldi è Matriona;

Massimo Mesciulam è Emmanuel Turam, anziano di cui Krisnja si prende cura;

Giulia Petrungaro è Elena, ex di Massimo;

Luigi Petrucci è Giulio Nistri, ex dirigente della Squadra Mobile ed amico di Teresa.