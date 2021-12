Nicola Savino su RaiPlay con Il giovane OLD

Nicola Savino torna su RaiPlay. Dopo essere stato alla guida de L’AltroFestival del 2020 (nome nuovo del tradizionale DopoFestival di Sanremo), il conduttore propone sulla piattaforma streaming della tv pubblica uno show tutto suo, dal titolo Il giovane Old. Previste cinque puntate, partire dall’8 dicembre, in uscita ogni mercoledì.

Si tratta, come si legge nel comunicato stampa di lancio, di uno show all’insegna del divertimento, di una sorta di dopolavoro artistico in cui musicisti e talent trovano un palco sicuro su cui esibirsi e divertirsi in totale libertà.

Prevista la presenza di comici, volti noti e consolidati insieme a nomi della nuova generazione. Nicola Savino sarà affiancato da opinionisti e addetti ai lavori.

Ospiti della prima puntata Brunori Sas, Vasco Brondi e Matteo Mobrici, supportati da una resident band diretta da Vittorio Cosma.

In studio con il conduttore anche Melissa Greta Marchetto e comici come Dj Angelo, Herbert Ballerina e Aurora Leone dei The Jackal. Accanto a loro la nuova leva di comici: Pietro Casella, Xhuliano Dule, Francesco Mileto, Giorgia Fumo.

Stando a quanto risulta a TvBlog, il nome di Nicola Savino circola per quanto concerne un progetto in qualche modo legato al Festival di Sanremo al via a febbraio prossimo. Se si tratti di una nuova edizione dell’AltroFestival o di un nuovo titolo è ancora da capire. Intanto, il conduttore continua a lavorare su più fronti;, oltre a RaiPlay; l’apprezzato speaker di Radio Deejay, infatti, è al timone de Le Iene su Italia1, rete sulla quale nel 2022 dovrebbe andare in onda Back to school (già registrato, ma Mediaset ne ha posticipato la messa in onda).