Back to school, in onda a gennaio il programma con Nicola Savino su Italia 1

Alla fine della fiera è stata decisa la data di messa in onda di Back to school che verrà dunque diffuso da Italia 1 a gennaio, due mesi dopo rispetto alla prima collocazione che come sappiamo era stata fissata a novembre. Ecco il comunicato dell’ufficio stampa del programma Mediaset che riceviamo e volentieri pubblichiamo:

Back to School in ri-considerazione della soddisfazione per la raccolta pubblicitaria, Mediaset ha deciso di proporre il programma a gennaio per partire forte su Italia1 a inizio dell’anno prossimo. Vengono smentite, dunque, la voci che vorrebbero il programma cancellato o spostato, o fermo ai box. Al contrario: Back to School ci sarà, e sarà la punta di diamante del palinsesto 2022 di Mediaset

Back to school, stop al programma di Nicola Savino su Italia 1?

Circola una voce piuttosto insistente nelle ultime ore che riguarda una nuova produzione di intrattenimento delle reti Mediaset. La voce in questione riguarda il nuovo programma di Italia 1 Back to school, il cui debutto era previsto per la serata del mercoledì, dal prossimo mese di novembre. La trasmissione, alla cui guida era stato chiamato il conduttore radiofonico e televisivo Nicola Savino, già impegnato per altro anche nella conduzione delle Iene, vedeva un gruppo di celebrità alle prese con un viaggio a ritroso nel tempo che li avrebbe riportati a scuola. In ognuna delle puntate previste di questo nuovo programma questi vip sarebbero stati sottoposti ad un esame di Quinta Elementare valutato da un gruppo di veri insegnanti della scuola primaria.

Le registrazioni del programma erano già partite, anzi larga parte del programma era già stato registrato, ma stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, pare che il risultato di questo materiale registrato non sia stato ritenuto sufficientemente idoneo ad una sua messa in onda nei tempi inizialmente previsti. In altre parole per Back to school sarebbe accaduto, più o meno, quello che è già accaduto per Scene da un matrimonio, che ha dovuto scontare non solo uno rinvio della sua messa in onda, ma anche un cambio di collocazione, passando dalla prevista domenica pomeriggio, al sabato pomeriggio.

Back to school dunque era quasi pronto a debuttare ed il cast della trasmissione, sulla carta, pareva di tutto rispetto. Erano stati reclutati per questo programma infatti: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta , Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavia Vento e Scintilla. Tutto nel frigo dunque per ora, in attesa magari di altra collocazione? Stando alle voci di queste ultime ore pare proprio così, nessun debutto per novembre in prima serata su Italia 1 per Back to school.