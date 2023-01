Le notizie coperte da inviati con collegamenti in diretta al posto dei consueti servizi filmati, un visione più rock dell’impaginazione del giornale, elementi d’intrattenimento più marcati e posizionati in coda al telegiornale e da ultimo la presenza in studio di un volto pop che interagisce con la conduttrice del telegiornale, nel caso di stasera Max Giusti preceduto da un lungo servizio per lanciare la nuova edizione del varietà Endemol Boss in incognito. Tutti elementi che hanno reso diversa e per certi versi moderna l’edizione delle ore 20 del Tg1 nella direzione di Monica Maggioni e che ora stanno caratterizzando fin da subito l’era di Nicola Rao al Tg2.

Rao, di cui TvBlog lanciò l’indiscrezione del suo approdo al telegiornale del secondo canale della Rai, è stato per altro vice direttore del Tg1 proprio durante i cambiamenti portati avanti dalla sua attuale direttrice. Monica Maggioni dunque rischia di essere stata oltre che il diretto superiore di Nicola Rao al Tg1, anche la sua maestra, visto che gli elementi di novità che stanno caratterizzando quest’inizio della sua direzione al telegiornale della seconda rete Rai, ricordano in maniera piuttosto evidente quelli messi in campo dalla stessa Maggioni.

Nicola Rao dunque ha portato il Tg1 al Tg2? Che tutto ciò sia solo una specie di “contratto a tempo determinato” dopo aver fatto “l’apprendistato” al Tg1 ? In altre parole, Nicola Rao si sta in qualche modo “allenando” al Tg2 per arrivare poi pronto per dirigere il Tg1 quando Monica Maggioni lascerà la guida del telegiornale della prima rete? In Rai i precedenti ci sono, ricordiamo per esempio Marcello Sorgi dalla direzione del Giornale radio a quella del Tg1. Di certo non è affatto un mistero che i rapporti fra Monica Maggioni e Carlo Fuortes si sono a dir poco raffreddati dopo la questione Fiorello, che tutti conoscono. L’AD della Rai ha sempre appoggiato in toto Fiorello, mentre come sappiamo il Tg1, anche con quel comunicato a dir poco “rude”, ha sempre pensato al varietà del grande showman siciliano come un “peso”, varietà che tornerà lunedì prossimo e che sta facendo ascolti molto alti il mattino su Rai2, ma anche molto lusinghieri pure nella seconda visione in terza serata su Rai1.

L’era di Monica Maggioni dunque, qualora debba terminare, ha già pronto un suo degno successore nella persona di Nicola Rao, che in attesa di diventare direttore del Tg1, permetteteci di dire forse anche un po’ semplicisticamente, fa il Tg1 al Tg2.