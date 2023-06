Nicola Porro verso Stasera Italia e la conferma a Quarta repubblica (Retroscena TvBlog)

Nicola Porro resta a Mediaset. Attraverso un messaggio su di un noto social network, il vice direttore del Giornale ha annunciato la sua decisione. Dopo un tira e molla durato qualche settimana, Nicola Porro ha dunque detto di no alla Rai. Le trattative fra Porro e la televisione pubblica erano in corso da qualche tempo. Il giornalista di Rete 4 ha incontrato a più riprese l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e il direttore generale della televisione pubblica Giampaolo Rossi.

I due alti dirigenti della Rai avevano offerto a Porro due opportunità professionali importanti, ma evidentemente le sirene di Cologno Monzese sono state più “intonate”. D’altronde come dice un vecchio adagio, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. Poco importa se per questioni meramente economiche, o più per questioni editoriali. Sta di fatto che Nicola Porro resterà ancora a Mediaset. Si, ma per fare che cosa?

Di certo per Nicola Porro è prevista la conduzione di Quarta Repubblica, che tornerà in onda da settembre nella prima serata del lunedì di Rete 4. Una nuova lunga stagione per Porro alla guida del suo principale programma, che chiuderà i battenti per le tanto sospirate vacanze estive la fine di giugno. Per l’ex conduttore di Virus però si prospetterebbero altri impegni in quel di Mediaset.

Si parla infatti della conduzione per lui di Stasera Italia, l’access informativo di Rete 4 attualmente guidato, per altro da alcuni anni, da Barbara Palombelli. Per la Palombelli, di cui TvBlog ha anticipato l’esistenza di un progetto di un programma di medicina dal titolo “Curami“, cui la giornalista sta lavorando per Mediaset, resterebbe in ogni caso la conduzione di Forum.

Il programma campione di ascolti del mezzogiorno di Canale 5 (media 20,55% di share) tornerà con nuove puntate il prossimo mese di settembre, sempre con la conduzione di Barbara Palombelli. A questo si unirà anche il consueto appuntamento del pomeriggio con lo Sportello di Forum su Rete 4, programma più visto di questa rete. Resta dunque per la giornalista romana il doppio appuntamento quotidiano su Canale 5 e su Rete 4.

Per Nicola Porro invece si prospetterebbe un raddoppio dei suoi impegni a Mediaset, con la naturale conferma di Quarta Repubblica il lunedì in prime time su Rete 4 e dal lunedì al venerdì, sulla medesima rete, con Stasera Italia. Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione e se questo quadro verrà confermato.