Quali serie tv vedremo a Marzo 2022 su Netflix? la guida ai titoli in arrivo nel corso del mese sulla piattaforma di streaming a partire da due attesi ritorni come Guida Astrologica per Cuori Infranti l’8 marzo e Bridgerton il 25 marzo in cui vedremo la storia di Anthony Bridgerton nei nuovi episodi prodotti da Shonda Rhimes. Sarà un successo clamoroso come la prima stagione? Nella contaminazione tra serie tv e show il 18 marzo sbarca Alessandro Cattelan su Netflix con Una Semplice domanda.

Netflix Marzo 2022 le serie tv in arrivo

Un mese ricco di novità per Netflix a Marzo 2022, inoltre per tutto il mese prosegue l’appuntamento settimanale ogni martedì con Snowpiercer in parallelo con la messa in onda Americana sul canale cable TNT.

2 Mercoledì

Ritmo Selvaggio s.1 (originale colombiano) lo scontro tra due mondi opposti di danzatrici fuori e dentro la pista da ballo

3 Giovedì

Mezzanotte a Instanbul s.1 (originale turco): una storia particolare con al centro una giornalista ospite dell’hotel Pera Palace dove la stanza 411 la conduce fino al 1919.

4 Venerdì

Pieces of Her – Frammenti di Lei s.1 (originale USA): in una cittadina della Georgia a seguito di un atto di violenza si innesca una catena di eventi che porta Andy a cercare il passato della madre Laura in un viaggio negli USA nel cuore oscuro della sua famiglia.

Mentiras s.1 (originale spagnolo): remake di Liar, una professoressa pensa che un chirurgo l’abbia drogata e violentata

8 Martedì

Guida Astrologica per Cuori Infranti s.2 (originale italiano): Alice era a un passo dal coronare la sua storia d’amore e si ritrova senza nulla in mano dopo aver visto Davide Sardi con un’altra. Riusciranno a lavorare insieme? E come andrà la trasferta parigina?

9 Mercoledì

The Last Kingdom s.5 (ultima, originale britannico): Sono trascorsi molti anni dagli eventi della stagione precedente e re Edward sta ancora portando avanti il suo progetto ambizioso di riunire i regni sassoni, realizzando così il sogno del defunto padre.

10 Giovedì

L’amore, la vita e tutto il resto s.1 (originale arabo): antologia che racconta l’amore con sfumature di umorismo nero

11 Venerdì

Taboo s.1, serie non originale prodotta da BBC e FX creata da Steven Knight con Tom Hardy protagonista. Un avventuriero ritenuto scomparso torna a Londra per vendicare la morte del padre

17 Giovedì

Grond s.1 (originale belga): un imprenditore stravolge la locale comunità marocchina cercando di cambiare le loro tradizioni sui funerali

18 Venerdì

I mostri di Cracovia s.1 (originale polacco): una donna perseguitata dal suo passato chiede l’aiuto di un professore dei suoi studenti per studiare fenomeni paranormali e iniziare a combattere i demoni.

Drole – Comici a Parigi s.1 (originale francese): 4 amici che arrivano da mondi diversi hanno uno stesso sogno, sfondare a Parigi

Confuso e Innamorato s.1 (originale indiato): mal consigliato da un irriverente mago immaginario un solitario ventenne cerca l’amore.

Light the Night s.3 (originale Taiwan): a Taipei negli anni ’80 nel quartiere a luci rosse le donne di un famoso night affrontano gelosie, amore e amicizia.

Top Boy s.2 (originale britannico): continuano le vicende di due trafficanti di droga per le strade di Londra.

25 Venerdì

Bridgerton s.2 (originale USA): stagione incentrata sulla ricerca dell’amore di Anthony Bridgerton.

Netflix Marzo 2022 i titoli anime e animazione

1 Martedì – Lego Ninjago s.2; The Guardians of Justice s.1 tra animazione e live action, al centro c’è il supereroe alieno Marvelous Man

s.1 18 Venerdì – Human Resources s.1 (animazione USA per adulti): dai creatori di Big Mouth, la serie è incentrata sulle vite di alcune creature come mostri degli ormoni o Kitty Depressione; Barbie Big City Big Dreams

28 Lunedì – Thermae Romae Novae s.1

Netflix Marzo 2022 l’intrattenimento oltre la fiction

L’intrattenimento Netflix a Marzo 2022 vede l’arrivo di un programma molto atteso Alessandro Cattelan: Una semplice domanda. Venerdì 18 marzo arrivano i 6 episodi dello show prodotto da Fremantle in cui Cattelan incontra Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Paolo Sorrentino, Gianluca Vialli, Francesco Mandelli ed Elio. Il tutto partendo dalla domanda della figlia Nina “come si fa a essere felici?”

Il 1° marzo arriva la docuserie Coinqulini Impossibili in 5 episodi prodotta da Blumhouse Televisione con al centro 4 coinquilini che si trasformano in incubi per le loro vittime. Un po’ Lol un po’ Squid Game arriva Ne Rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica con il duo giapponese Chidori, 24 comici partecipano a una gara in cui per accedere al livello successivo devono condividere storie personali guidati solo dalla loro improvvisazione. Sempre l’8 marzo lo speciale comico di Taylor Tomlinson.

Il 9 marzo arriva la miniserie I Diari di Andy Warhol in 6 episodi prodotto da Ryan Murphy, un ritratto sfaccettato della leggenda, dall’infanzia a Pittsburgh fino alla fama. Il 9 marzo arriva anche Byron Baes – Il paradiso degli Influencer, sempre il 9 anche Queer Eye Germania versione tedesca del famoso show.

Debutta l’11 marzo La vita dopo la morte con Tyler Henry, un chiaroveggente di fama mondiale che ha oltre 300.000 persone in lista d’attesa. Il 15 marzo c’è lo show di stand-up comedy Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous. Bad Vegan: fama, frode e fuggitivi il 16 marzo una miniserie con al centro la regina della cucina vegana che depaupera le finanze del suo locale di New York dopo aver incontrato uno sconosciuto su Twitter.

Dal 18 marzo arriva la seconda stagione di Animal: il meraviglioso regno animale e lo stesso giorno anche Dolci Impossibili – Is it Cake? Sempre il 18 marzo anche Young Famous & African un reality su un gruppo di ricchi del Sud Africa. Il 19 marzo su Netflix la terza stagione di Formula 1: Drive to Survive in cui sarà raccontata la stagione 2020 stravolta dal Covid. Il 20 marzo docuserie in 5 episodi Johnny Hallyday: una leggenda del rock.