Snowpiercer 3 su Netflix, torna l’epico scontro di civiltà in un mondo ghiacciato

Riparte il viaggio di Snowpiercer su Netflix, con il primo episodio della terza stagione, disponibile da oggi, martedì 25 gennaio, in streaming a meno di 24 ore di distanza dal rilascio americano su TNT. La serie è ispirata a un fumetto francese che aveva già avuto un adattamento cinematografico realizzato da Bong Joon-Ho. La terza stagione è composta da 10 episodi che saranno rilasciati settimanalmente e sono già pronti per entrare nella Top Ten di Netflix.

Snowpiercer 3 dove eravamo rimasti?

Snowpiercer è un action drama ambientato all’interno di un treno in perpetuo movimento in un mondo devastato dalla glaciazione. Costruito su una scala gerarchica da Mr. Wilford, nella prima stagione assistiamo alla ribellione dei clandestini del fondo treno verso i vertici che guidano la locomotiva.

Scoperta l’assenza di Wilford sul treno, nascosta per anni dalla responsabile dell’accoglienza Melanie, la situazione è esplosa fino alla scoperta di un secondo treno più piccolo guidato dal mefistofelico Mr. Wilford insieme alla figlia, ritenuta perduta, di Alex. La seconda stagione si è così giocata sullo scontro tra le due fazioni, mostrando l’influenza verso i passeggeri di una figura come quella di Mr. Wilford.

Durante la stagione Melanie si accorge di come il clima stia cambiando e si stia assistendo a un riscaldamento globale. Decide così di lasciare il treno per approfondire questi sviluppi climatici in una centrale di osservazione esterna. Il tentativo di recuperarla, nel pieno di una lotta per il controllo tra Leyton e Wilford, la lascerà dispersa in mezzo al nulla. Intanto Leyton trova in Ruth una nuova alleata e la stagione termina con una separazione tra i due treni con la vettura principale guidata ormai da Mr. Wilford ma alla deriva, senza riscaldamento e con il problema di un gruppo di ribelli interni.

Snowpiercer 3 la trama

Nella terza stagione Layton e il suo piccolo equipaggio è alla ricerca di un posto dove poter far tornare a vivere sulla terra la popolazione del treno senza dover fare i conti con la progressiva perdita di beni sulla Snowpiercer. Layton da una parte e Mr Wilford dall’altra dovranno fare i conti con i problemi e le ribellioni interne. In particolare sulla Snowpiercer Mr. Wilford non riesce a catturare i membri della resistenza che sfruttano la profondità del treno per nascondersi. Naturalmente è facile immaginare che le due vetture finiranno per incontrarsi e che il cambiamento climatico avrà la sua importanza.

Snowpiercer 3 la prima impressione

Snowpiercer è diventato col tempo un piccolo grande classico della serialità contemporanea. Ottimo successo in patria sul canale cable TNT, finito sotto il cappello WarnerMedia e che fatica a trovare un proprio posizionamento confidando in successi sporadici, la serie ha ottenuto risonanza globale grazie a Netflix. E guardando al caso italiano, sulla piattaforma di streaming finisce sempre in Top Ten per tutte le settimane in cui è distribuito.

Nella struttura claustrofobica di uno scenario ristretto come quello di un treno, ogni stagione Snowpiercer riesce a introdurre elementi di novità che rappresentano il filo conduttore dell’intera stagione. Il primo episodio della terza stagione sembra riportarci alle atmosfere delle città occupate, quando la resistenza cerca strumenti per opporsi alla dittatura imperante e il potere viene mantenuto con il terrore. Nel corso delle stagioni le alleanze cambiano, nemici si ritrovano alleati e viceversa, in un epico scontro tra l’autoritarismo di Mr. Wilfrod e i tentativi di democrazia di Layton naufragati nel corso della scorsa stagione.

Sotto la coltre di un survival action drama, si nasconde una serie tv ricca di sfumature in cui emergono temi fondamentali come la gestione della società, il cambiamento climatico, il futuro dell’umanità. Proprio per questo suo vivere in equilibrio tra l’anima popolare e quella più ricercata, Snowpiercer è diventata ormai una certezza del catalogo Netflix.

Snowpiercer 3 il cast

La domanda principale che accompagna il cast di Snowpiercer 3 è se ci sarà o meno Jennifer Connelly. Dopo aver visto il primo episodio possiamo anticiparvi che il personaggio di Melanie Cavill non è ancora tornato in scena. Sottolineiamo “ancora” perchè produttori e autori della serie tv hanno sottolineato come il personaggio tornerà ma non è stato specificato se sia ancora vivo o se tornerà in modalità flashback.

Se c’è il dubbio su Connelly, la certezza è l’arrivo di Archie Panjabi nella terza stagione di Snowpiercer. Panjabi sarà Asha un personaggio ancora avvolto dal mistero ma quello che sicuramente sappiamo è che non è un membro nascosto del treno ma qualcuno che è riuscito a sopravvivere a lungo all’esterno nel mondo ghiacciato.

Per il resto confermato il cast con Daveed Diggs nei panni di Andre Layton, Mickey Summer in quelli di Bess Till, Alison Wright in quelli di Ruth che dismessi i panni dell’efficiente addetta all’accoglienza, si ritroverà al centro della resistenza, senza però perdere lo spirito del suo ruolo. Lena Hall è Miss Audrey, Iddo Goldberg è Ben, Rowan Blanchard è Alex Cavill la figlia di Melanie cresciuta con Mr. Wilford, il personaggio misterioso fondatore del treno che gira per il mondo ghiacciato, introdotto nella seconda stagione e interpretato da Sean Bean.

Snowpiercer 3 la programmazione

Snowpiercer è una serie tv acquistata da Netflix e rilasciata in parallelo alla messa in onda americana su TNT (canale cable che fa parte del gruppo WarnerMedia), prodotta da Tomorrow Studios, Studio T e CJ Entertainment. Proprio per questo la serie tv è rilasciata settimanalmente con un nuovo episodio disponibile il martedì mattina dalle 9:01. La terza stagione, come le due precedenti, è composta da 10 episodi quindi il finale di stagione è atteso per il 22 marzo (a meno di pause al momento non anticipate.

Snowpiercer 4 si fa

Nessun dubbio sul ritorno di Snowpiercer, la serie tv è stata rinnovata per una quarta stagione ancor prima del rilascio della terza, addirittura lo scorso luglio.