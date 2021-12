Netflix le serie tv a gennaio 2022: Manifest 1-3, Ozark, Incastrati, After Life

Tante novità anche a gennaio 2022 su Netflix. Quali serie tv arrivano il primo giorno del 2022? Si parte subito forte con Incastrati la prima serie tv firmata da Ficarra e Picone e poi sarà una giornata dedicata ai recuperi con gli arrivi delle tre stagioni di Manifest, della quarta di The Good Doctor, dell’ultima di The Big Bang Theory e di Superstore. Tra i titoli originali di gennaio 2022 su Netflix vanno segnalati l’ultima di After Life, la prima parte della quarta stagione di Ozark e il curioso La donna nella casa di Fronte alla Ragazza alla Finestra una miniserie con Kristen Bell che promette di essere una satira di crime/thriller.

Netflix Gennaio 2022 le serie tv in streaming

Il mese di gennaio 2022 di Netflix è come al solito ricco di serie tv in arrivo in streaming e in arrivo nel solito formato che ha fatto la fortuna della piattaforma, con tutti gli episodi subito disponibili. Ecco i titoli di gennaio su Netflix:

1 Sabato: Incastrati s.1

la serie tv di e con Ficarra e Picone, due amici che si ritrovano coinvolti in un omicidio e più scappano e più finiscono nei guai, inseguiti anche dalla mafia.

The Good Doctor s.4

The Big Bang Theory s.12

Superstore s.6

Operazione Amore s.3

Netflix gennaio 2022 i titoli Anime e Animazione

Anche a Gennaio 2022 continua a crescere la parte del catalogo Netflix dedicata ai prodotti anime e di animazione, come Action Pack – Squadra in azione una serie per i più piccoli in arrivo il 4 gennaio, seguita il 7 dalla seconda stagione di Johnny Test. Il 13 gennaio arriva la terza parte della prima stagione dell’anime Shaman King; il 18 arriva Dota: Dragon’s Blood con la seconda stagione; il 25 debutta la seconda stagione di Ada la scienziata, infine il 28 gennaio arrivano le prime stagioni di The Orbital Children e di Angry Birds: Summer Madness.

Netflix gennaio 2022 intrattenimento oltre la fiction

Documentari, show, reality anche a gennaio il catalogo Netflix si arricchisce di tanti titoli che vanno oltre la fiction. Vediamo quali sono: