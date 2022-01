Nel mese dell’amore Netflix mette alla prova le relazioni con la seconda stagione di Oscuro Desiderio, con i reality L’Amore e cieco ma soprattutto con la miniserie originale italiana Fedeltà prodotta da Bibi Film e basata sul romanzo di Marco Missiroli che analizza un rapporto quando si inserisce il sospetto di un tradimento. A febbraio 2022 su Netflix arrivano anche l’attesa Invening Anna, miniserie che vede il ritorno alla scrittura di Shonda Rhimes, la seconda stagione di Raising Dion, la settima di Brooklyn Nine-Nine e l’atteso prequel di Vikings dal titolo Vikings Valhalla.

Netflix Febbraio 2022 le serie tv in streaming

28 giorni ricchi di titoli a febbraio 2022 su Netflix e tra tante novità prosegue l’appuntamento settimanale del martedì con la terza stagione di Snowpiercer in parallelo con la messa in onda Americana sul canale cable TNT.

1 Martedì

Raising Dion s.2: due anni dopo aver sconfitto l’uomo deforme, Dion continua a scoprire i propri poteri insieme all’aiuto della madre e del suo allenatore, in questa stagione incontra anche un altro bambino dotato di poteri.

Riverdale s.5

2 Mercoledì

Oscuro Desiderio s.2: Alma una donna sposata, passa un fine settimana lontano da casa, in cui scopre la passione, ma una tragedia mette tutto in pericolo.

3 Giovedì

Murderville s.1: il giallo incontra l’improvvisazione in questa serie tv comica con Will Arnett nei panni di un detective che in ogni puntata accoglie un ospite diverso che però non ha alcun copione e dovrà improvvisare tutte le battute.

Finding Ola s.1: dopo un evento sconvolgente Ola inizia un viaggio alla scoperta di se

4 Venerdì

Il Colore delle Magnolie – Sweet Magnolias s.2: Maddie, Helen e Dana Sue scoprono subito chi c’era nella macchina ma le sorprese non mancheranno in questa nuova stagione e tra risate e pianti le tre “dolci magnolie” continuano a lottare per sé e per i propri cari, anche quando il prezzo da pagare è molto alto.

6 Domenica

Brooklyn 99 s.7: 13 episodi per la più sgangherata banda di poliziotti della tv, penultima stagione della serie andata in onda nel 2020 negli USA.

10 Giovedì

Finchè vita non ci separi s.1: la famiglia Paixao gestisce uno spazio dove organizzare matrimoni, ma gli affari non vanno bene, inoltre i genitori stanno per separarsi e i figli hanno opinioni tutte personali sul matrimonio.

11 Venerdì

Inventing Anna miniserie: creata da Shonda Rhimes, la serie racconta la storia vera di Anna Delvey leggendaria ereditiera tedesca famosa su Instagram che ha conquistato l’elite di New York ma forse non ha mai detto la verità, con la giornalista che la intervista si crea un forte rapporto ma la domanda di fondo è chi è Anna?

Toy Boy s.2: seconda stagione per la storia dello spogliarellista in cerca della verità sul suo passato.

14 Lunedì

Fishbowl Wives s.1: in un appartamento di lusso, 6 donne dai matrimoni infelici si ritrovano sull’orlo del tradimento.

Fedeltà miniserie tratta dal romanzo di Marco Missiroli, racconta le conseguenze su una coppia di un presunto tradimento. Carlo è un professore part-time e sogna la bellezza di una sua alunna, Margherita è architetto e lavora come agente immobiliare, ma la vita tra loro non sembra andare come avrebbero voluto.

16 Mercoledì

Cielo Grande: in un resort argentino prende il via una gara di wakeboard

17 Giovedì

Il Giovane Wallander s.2: dopo l’uscita dalla polizia, accetta l’incarico nei grandi crimini e si occupa di un caso apparentemente semplice di un incidente causato da un pirata della strada, ma che si rivelerà più complesso.

18 Venerdì

Space Force s.2: il generale Naird e la sua squadra devono dimostrare il proprio valore, riusciranno a mantenere in piedi il progetto e a superare le differenze?

Uno di Noi Sta Mentendo s.1 cinque ragazzi vanno in punizione ma solo 4 ne escono vivi, cosa sarà successo?

25 Venerdì

Vikings Valhalla s.1: serie tv prequel di Vikings ambientata 100 anni prima, racconta le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistit

Di Nuovo 15 anni s.1: scontenta della propria vita, Anita trova un modo per tornare indietro a quando aveva 15 anni.

La Giudice s.1: una giudice che non ama i criminali ragazzini, si ritrova nella corte minorile.

Netflix gennaio 2022 i titoli Anime e Animazione

Sul fronte animazione da mercoledì 9 febbraio arriva la parte 4 di Disincato la serie animata creata da Matt Groening, in questi 10 episodi i nostri eroi cercano di ritrovarsi mentre devono affrontare diverse disavventure. Il 1° febbraio arrivano Conan il Ragazzo del Futuro, Polly Pocket s.2, La Casa delle Bambole di Gabby.

Il 15 febbraio arriva la terza stagione di Ridley Jones la bimba curiosa che protegge il museo di Storia Naturale insieme ai suoi amici. Il 18 febbraio debutta La Serie di Cuphead! tratta dal videogioco dallo stile retrò, le comiche disavventure dell’impulsivo combina guai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile.

Netflix febbraio 2022 intrattenimento oltre la fiction

Documentari, show, reality anche a febbraio il catalogo Netflix si arricchisce di tanti titoli che vanno oltre la fiction. Vediamo quali sono: