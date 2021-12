La seconda produzione originale italiana Netflix a debuttare nel 2022 è Fedeltà: un dramma adulto, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli (ed. Einaudi), che proporrà ai suoi abbonati una storia italiana ma dia temi molto universali. Curiosi di saperne di più su Fedeltà? Allora siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Fedeltà, quando esce?

© Sara Petraglia/Netflix

Netflix Italia ha annunciato che la serie uscirà sulla piattaforma il 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino. Un giorno scelto non a caso, dal momento che Fedeltà racconta proprio di una storia d’amore tra un uomo ed una donna e le implicazioni di un possibile tradimento.

Fedeltà, la trama

© Netflix

La storia vede come protagonisti Carlo Pentecoste (Michele Riondini) e Margherita Verna (Lucrezia Guidone). Carlo è un professore part-time di scrittura creativa, mentre Margherita un architetto diventata agente immobiliare. I due sono una coppia innamorata, ma ogni tanto i loro desideri vanno oltre la camera da letto. Carlo, infatti, s’invaghisce di Sofia Casadei (Carolina Sala), una delle sue studentesse, mentre Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea (Leonardo Pazzagli). Il sogno di un nuovo appartamento a Milano potrebbe essere l’occasione per rafforzare la loro relazione, che diventa rappresentazione non solo della fedeltà l’uno verso l’altra, ma anche verso loro stessi.

Fedeltà, il cast

© Netflix

Il cast della serie è guidato da Michele Riondino e Lucrezia Guidone. Riondino è noto per aver recitato in numerose fiction Rai, tra cui Pietro Mennea-La freccia del Sud, Il Giovane Montalbano, La mossa del cavallo e La guerra è finita. Lucrezia Guidone, invece, è alla sua terza serie per Netflix: ha già recitato, infatti, in Luna Nera e Summertime. Carolina Sala e Leonardo Pazzagli, che interpretano i possibili tradimenti dei due protagonisti, hanno già recitato insieme in Pezzi Unici, su Raiuno.

Michele Riondino: Carlo Pentecoste

Margherita Verna: Lucrezia Guidone

Carolina Sala: Sofia Casadei

Leonardo Pazzagli: Andrea

Maria Paiato: Anna Verna

Fedeltà, quante puntate sono?

In tutti, gli episodi della serie sono sei: Netflix li distribuisce tutti nella stessa giornata, ovvero il 14 febbraio 2022.

Fedeltà, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa di questa serie troviamo Andrea Molaioli (Suburra-La serie) e Stefano Cipani (“Mio fratello rincorre i dinosauri”). La sceneggiatura, invece, è di Alessandro Fabbri (In Treatment, la saga di 1990 ed Il processo), Elisa Amoruso e Laura Colella (Il processo e Giorgio Ambrosoli-Il prezzo del coraggio). La serie è prodotta da BiBi Film.

Fedeltà, dov’è stato girato?

Il set della serie è stato aperto il 22 gennaio 2021 e si è suddiviso tra tre città: Milano, Rimini e Roma.

Fedeltà, libro

Come detto, Fedeltà è liberamente tratto dall’omonimo libro del 2019 di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani, tradotto in più di trenta Paesi.

Fedeltà, foto

Ecco le foto di Fedeltà:

Fedeltà, trailer

Ecco il teaser di Fedeltà: