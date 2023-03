Il mese di Aprile 2023 su Netflix vede l’arrivo di diversi titoli interessanti, senza mai dimenticare le potenziali sorprese come ci ha insegnato Marzo. Infatti il 29 marzo sono apparse nel catalogo Netflix le prime 3 stagioni di The Rookie, il poliziesco in Italia trasmesso da Rai 2 ma che non aveva un appoggio su una piattaforma. Ad Aprile arrivano anche due appuntamenti speciali collegati al mondo delle serie tv il film di The Last Kingdom il 14 aprile dal titolo I Sette Re devono Morire e lo speciale sui Power Rangers.

Netflix Aprile 2023 le serie tv in arrivo

1 Sabato

Heaven & Hell: Soul Exchange s.1 (Giappone): Ayako Mochizuki indaga su un omicidio e identifica in Haruto Hidaka il principale sospettato

Invisible, miniserie (Giappone): un detective ossessionato riceve un’inaspettata offerta di aiuto da una misteriosa figura nota come “invisibile” nel mondo del crimine

2 Domenica

War Sailor: la serie, miniserie in 3 episodi con al centro la storia di Alfre Garnes, marinaio con tre figli che allo scoppio della seconda guerra mondiale, lavora su una nave mercantile con l’amico Sigbjørn Kvalen nel bel mezzo dell’Atlantico.

6 Giovedì

Beef – Lo Scontro s.1, serie prodotta da A24, con Steven Yeun e Ali Wong; un muratore in cristi e un’imprenditrice insoddisfatta rimangono coinvolti in un incidente causato dalla rabbia e ne nasce una faida che li perseguita

7 Venerdì

Sorellanza s.1 (Francia): una giornalista protegge il fratello e trascina tutta la sua famiglia nell’orbita di un boss della droga.

Transatlantic, miniserie con Gillian Jacobs e Cory Michael Smith, ispirata alla storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee. Durante la seconda guerra mondiale, nella Francia occupata dai nazisti, alcuni giovani rischiano la vita per salvare i profughi a scappare, si riuniscono in una villa dove può succedere di tutto.

13 Giovedì

Florida Man, miniserie con Edgar Ramirez: un ex poliziotto torna in Florida per inseguire un mafioso in fuga da Philadelphia ma si ritroverà invischiato in una storia tra segreti familiari e il tentativo di fare la cosa giusta nella situazione sbagliata.

Ossessione, miniserie inglese con Richard Armitage: un chirurgo ha una relazione con la fidanzata del figlio e questa passione erotica rovina le loro vite.

14 Venerdì

Queenmaker s.1 (coreana): la storia della responsabile delle pubbliche relazioni della Ensung, impegnata nella campagna elettorale per l’avvocata per i diritti umani Oh Kyung-sook, in passato sindaca di Seul.

19 Mercoledì

Palpito s.2: nuovi episodi per il thriller colombiano con al centro un uomo che si vendica dell’organizzazione che ne ha ucciso la moglie per prenderle il cuore.

20 Giovedì

La Diplomatica s.1: Keri Russell è una diplomatica che accetta malvolentieri l’incarico di ambasciatrice USA nel Regno Unito. Mentre lei sognava di finire in Afghanistan abituata più a gestire guerre che accordi economici, si ritrova a gestire sottili equilibri politici che finiscono per metterla in crisi anche nella sua vita privata.

ToothPari il morso dell’amore s.1: fantasy indiano, per le strade di Calcutta una vampira con un dente rotto si innamora di un timido dentista.

21 Venerdì

Benvenuti a Eden s.2: thriller adolescenziale spagnolo con al centro un gruppo di giovani adulti che si ritrovano su una misteriosa isola remota.

La Famiglia dei Diamanti s.1, thriller belga, quando nel distretto dei diamanti di Anversa un ragazzo manda in bancarotta l’impero di famiglia, il fratello dovrà risolvere la situazione

26 Mercoledì

El amor después del amor: vita e musica di Fito Páez, serie biografica

27 Giovedì

Sweet Tooth s.2

L’estate in cui imparammo a volare s.2B (episodi finali)

L’infermiera, miniserie danese sulla storia di un’infermiera accusata di aver ucciso 4 pazienti

Netflix Aprile 2023 i titoli anime e animazione

1 – Le Bizzarre avventure di JoJo s.3

8 – Cocomelon s.8

13 – Babyt Boss: di nuovo in famiglia s.2

17 – Oggy Oggy s.2

22 – Ada La scienziata s.4

Netflix Aprile 2023: documentari, reality e show

Martedì 4 arriva il talent La Firma in cui alcuni cantanti si sfidano per diventare star della musica latina. Il 5 è la volta dello speciale Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now mentre il 12 arriva la miniserie doc American Manhunt L’attentato alla maratona di Boston. Giovedì 13 docu-serie il Caso Alex Schwazer un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria.

Sabato 15 arriva la stagione 8 di The Real Housewives of Beverly Hills mentre il 18 è la volta di L’appuntamento più lungo di sempre e di Come diventare ricchi; il 21 della terza stagione di Indian Matchmaking.