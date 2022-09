Mese carico di novità Ottobre 2022 per Netflix. A partire dai titoli che coinvolgono da vicino l’Italia come Tutto Chiede Salvezza tratto dal romanzo di Daniele Mencarelli e From Scratch – La forza di un amore basata sulle memorie di Tembi Locke dal titolo From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home e che racconta una storia d’amore tra un’americana e un cuoco siciliano. Ottobre è anche il mese di Halloween e arriva così l’antologia horror di Guillermo Del Toro Cabinet of Curiosities in cui ha raccolto alcune storie horror realizzate da importanti autori contemporanei del genere. Arriva anche una nuova inquietante miniserie firmata Ryan Murphy The Watcher.

Netflix Ottobre 2022 le serie tv in arrivo

5 Mercoledì

L’Alluvione s.1: serie polacca, quando l’alluvione sta per colpire la principale città della bassa Silesia, viene presa la decisione di sacrificare i villaggi e le campagne circostanti.

7 Venerdì

The Midnight Club s.1: un gruppo di ragazzi, malati terminali di una casa di cura, si ritrovano a mezzanotte per raccontarsi storie dell’orrore. La serie è creata dall’autore di Midnight Mass e The Hunting of Hill House.

Derry Girls s.3 teen comedy britannica con al centro le avventure di una ragazza di 16 anni irlandese, durante gli anni delle rivolte dei primi anni ’90.

Glitch s.1: una strana luce fa scomparire il fidanzato di Hong Ji Hyo che decide così di provare a rintracciarlo entrando anche in contatto con degli studiosi degli UFO.

Andropausa s.1: una serie turca, su un uomo di 50 anni alle prese con l’andropausa che lo fa diventare ossessionato dalla voglia di felicità e di cambiamento.

8 Sabato

Piccole Donne s.1 (ep. settimanali): dalla Corea del Sud arriva un giallo su tre sorelle crescite in povertà, a seguito di un incidente si ritrovano a fronteggiare una ricca famiglia.

Bad Guys s.1: serie Thailandese con al centro un detective che torna dalla sospensione e mette insieme un’improbabile banda per dare la caccia a un serial killer.

11 Martedì

The Cage s.1: un consulente matrimoniale prova a dissuadere un cliente dal divorzio mentre affronta i propri problemi matrimoniali.

12 Mercoledì

Le Indagini di Belascoran s.1: Mexico City, anni ’70, Hector Belascoaran lascia il lavoro per diventare detective privato.

13 Giovedì

The Watcher, miniserie prodotta da Ryan Murphy e ispirata da una presunta storia vera; una coppia si trasferisce in una villa in periferia ma appena arrivano ricevono strane lettere di minaccia da qualcuno che sostiene di essere il controllore della casa.

The Playlist, miniserie svedese sul lancio di Spotify.

14 Venerdì

Tutto Chiede Salvezza s.1, originale italiano, tratto dal romanzo di Daniele Mencarelli, racconta la storia di un ragazzo obbligato a trascorrere 7 giorni in un ospedale psichiatrico. Federico Cesari, Carolina Crescentini e Filippo Nigro guidano il cast.

Les Papillons Noirs s.1: Albert Desiderio, un uomo in pensione, assume uno scrittore per scrivere le sue memorie, ma quella che doveva essere una storia d’amore, si trasforma nelle confessioni di un killer.

Sagrada Familia: una famiglia di Madrid nasconde uno sconvolgente segreto che presto torna a galla minacciando la loro solidità.

Mismatched: commedia indiana su due ragazzi che dopo un incontro combinato dai genitori si ritrovano a un corso estivo e imparano a conoscersi.

17 Lunedì

L’amore lontano dalla città s.1: un veterinario si trasferisce in campagna e incontra una poliziotta che nasconde un oscuro segreto; serie coreana.

19 Mercoledì

La banda dei Guanti Verdi: dopo una rapina fallimentare, 3 ladre Zuza, Kinga e Alicja si sono nascoste in una casa di riposo da dove continuano a gestire i loro traffici illeciti.

Notre-Dame: una serie sul disastroso incendio che ha distrutto la cattedrale.

Un Medico In Famiglia s.1-4 (stagioni anche su Prime Video)

21 Venerdì

From Scratch – La Forza di un amore, miniserie con Zoe Saldana, tratta da un romanzo omonimo, racconta la storia di una donna che si innamora di un siciliano mentre è in Italia, per poi trasferirsi insieme a Los Angeles.

Barbari s.2

25 Martedì

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities s.1 (2 episodi al giorno fino al 28) antologia di storie horror raccontate da alcuni dei migliori autori del genere degli ultimi anni.

28 Venerdì

The Bastard Son & The Devil Himself s.1: Nathan ha sedici anni ed è il figlio illegittimo di uno stregone. Finora ha sempre cercato di evitare di seguirne le orme ma la tensione tra bene e male si fa sempre più complicata.

Una Vita da Riavvolgere: una donna di 30 anni scontenta della sua vita si ritrova a tornare indietro di 10 anni.

Netflix Ottobre 2022 Anime e Animazione

Una parte del catalogo Netflix (senza dimenticare la forte presenza dei film) è dedicato al mondo dell’anime e dell’animazione, vediamo le novità di Ottobre:

Sabato 1: Hunter X Hunter s.1 (parti 3 e 4) | Blippi Wonder s.1

| Blippi Wonder s.1 Lunedì 3: Chip and Potato s.4

Venerdì 7: Oddballs s.1 | Tiger & Bunny s.2

Lunedì 10: Spirit Rangers – I Guardiani del Parco s.1

Giovedì 13: Dead End: Paranormal Park s.2 | Exception s.1

Sabato 15: Holly e Benji Forever s.1

Venerdì 21: Oni: La leggenda del Dio del Tuono s.1

Giovedì 27: Romantic Killer s.1

Venerdì 28: Big Mouth s.6

Netflix Ottobre 2022 oltre la finzione

L’intrattenimento di Netlfix si caratterizza anche per tutta una parte dedicata ai prodotti non di “fiction”, quindi spettacoli di Stand-up comedy, documentari, docu-serie, reality. Tra i titoli di ottobre arriva la settima stagione di Nailed It (mercoledì 5) e la terza di Bling Empire (sempre mercoledì 5).

Gli spettacoli di stand-up del mese vedranno protagonisti Iliza Shlesinger, Fortune Feimster e Gabriel Iglesias, mentre mercoledì 12 debutta Easy Bake Battle: L’arte della semplicità in cucina ispirato al forno giocattolo della Hasbro, al centro ci saranno dei cuochi casalinghi. Mercoledì 19 torna il reality L’Amore è Cieco con episodi settimanali, il 19 28 Giorni Paranormali ci porterà nel mondo degli horror “reali” mentre il 27 Dubai Bling – La Città dei Milionari.

Dopo il successo della miniserie di Ryan Murphy DAHMER sulla storia del serial killer Jeffrey Dahmer, arriva anche la docu-serie del ciclo Conversazioni con un Killer (venerdì 7). Martedì 18 ottobre è la volta della sesta stagione di Date da Mangiare a Phil e lo stesso giorno arriva la terza stagione di Unsolved Mysteries.