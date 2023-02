Il mese di marzo 2023 Netflix fa i conti con alcune scadenze. In particolare scadono il 14 marzo Willy Il Principe di Bel-Air, Arrested Development (compresa la stagione originale Netflix), Pretty Little Liars; mentre il 24 marzo scade Shitsel la serie israeliana composta da 3 stagioni. Il mese si apre subito forte con due attese seconde stagioni, quella dell’italiana Incastrati 2 di Ficarra e Picone (nei giorni scorsi i due attori l’hanno presentata a Roma) e della sexy soap Sex/Life. Nel corso del mese molto sono molto attese anche Tenebre e Ossa 2, The Night Agent (un thriller con al centro l’agente che sta nei sotterranei della Casa Bianca) e Unstable con Rob Lowe e il figlio.

Netflix Marzo 2023 le serie tv in arrivo

1 Mercoledì

Entrevias s.2, dramma spagnolo, con al centro un uomo, un ex militare, che si ribella agli spacciatori del quartiere dopo che la nipote resta invischiata con loro.

Viola come il Mare s.1, la prima stagione della serie Mediaset arriva in modalità cofanetto; la storia di una giornalista che vede le emozioni con la sinestesia e di un cinico poliziotto a Palermo, con Can Yaman e Francesca Chillemi.

2 Giovedì

Incastrati s.2, prosegue la serie di Ficarra e Picone, nuove disavventure per i due protagonisti alle prese con le minacce di un boss.

Sex/Life s.2, secondo stagione per la sexy soap, Billie deve affrontare la dissoluzione del proprio matrimonio, ma la sua relazione con Bread è piena di ostacoli e Cooper non sembra pronto a superare la separazione.

9 Giovedì

You s.4B, ultimi cinque episodi per la quarta stagione della serie, dopo quanto successo Joe deve capire come affrontare questo nuovo nemico.

10 Venerdì

The Glory s.1B, serie della Corea del Sud, dopo una violenza subita al liceo, una donna attua un piano per vendicarsi

Rana Naidu s.1, serie indiana, al centro c’è un uomo che risolve problemi per ricchi e potenti, ma quando il padre è rilasciato dalla prigione l’unico problema che non riuscirà a risolvere sarà il suo.

15 Mercoledì

Tiger & Dragon s.1, serie giapponese, al centro un membro della Yakuza che deve riscuotere un debito da un artista di Rakugo e un comico che cerca di cambiare il proprio destino.

16 Giovedì

Tenebre e Ossa s.2, Alina Starkov è in fuga decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato.

17 Venerdì

L’isola e il Maestro, miniserie greca: Oreste va su una piccola isola durante la pandemia per allestire un Festival Musicale e finirà per innamorarsi.

Hasta el Cielo: La serie, s.1: desiderosa di non dipendere dal padre ricettatore, una mamma vedova si unisce alla banda del marito (Spagnola)

Informa, s.1 episodi settimanali (serie giapponese)

22 Mercoledì

Il Regno s.2: dopo l’assassino del rivale, un leader religioso è il principale candidato alla presidenza ma intanto le indagini sull’omicidio proseguono.

Città Invisibile s.2: un agente indaga in Brasile tra misticismo e omicidi

Lauchhammer – Delitto a Cielo aperto, miniserie: misterioso omicidio in una cittadina dove era nato l’agente Maik Briegand. Insieme all’investigatore della LKA proveranno a capire cosa sia successo (Tedesco)

23 Giovedì

The Night Agent s.1: thriller con al centro un agente dei servizi segreti che lavora negli scantinati della Casa Bianca, un lavoro tranquillo finchè il telefono che non squilla mai, squilla facendolo precipitare nel cuore dell’azione.

29 Mercoledì

Wellmania s.1: Liv ha improvvisamente una crisi e deve rivedere tutta la sua vita, decide così di andare in un centro benessere (australiana).

Unseen s.1

30 Giovedì

Unstable s.1: comedy con Rob Lowe e il figlio che interpretano rispettivamente il patriarca di una società di ricerca e il figlio dal temperamento instabile costretto a lavorare per lui e a salvarlo dal disastro.

31 Venerdì

Imitazione di Un crimine s.1: thriller cinese

Netflix Marzo 2023 i titoli anime e animazione

1 – Little Angel s.2

2 – Masameer County s.1; Karate Sheep s.1

6 – Ridley Jones s.5

17 – Dove Sono gli umani?; Pui Pui s.2

20 – La casa delle bambole di Gabby s.7

Netflix Marzo 2023: documentari, reality e show

Cheat – Chi Bara Vince debutta il 1° marzo ed è un quiz show in cui i concorrenti vengono invitati a barare, l’unica regola è non farsi beccare. La seconda stagione di Next in the Fashion arriva il 3 marzo mentre il 10 arriva uno show di sopravvivenza ambientato in Alaska Outlast. Tra gli show del mese arrivano il 15 marzo La Legge della Giungla, Al Passo con i Kardashian 12, The Real Housewives of Beverly Hills 7, Sotto Coperta s.6.

Tra i documentari il 3 marzo arriva Fede e Menzogne, molto attesa anche Volo MH370 L’aereo sparito nel nulla che sarà pubblicato l’8 marzo. Il 15 marzo arriva il documentario Money Shot: La storia di Pornhub e il 22 L’assedio di Waco.