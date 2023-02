Netflix presenta la seconda stagione di Incastrati, la serie di Ficarra e Picone che nei mesi scorsi ha avuto anche un passaggio su Canale 5 in prima serata. La seconda stagione della serie riprende dal momento in cui si era conclusa la prima Salvo e Valentino sono in pericolo di vita e “incastrati” in vicende più grandi e più complesse di loro.

A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Un mix di comicità e thriller che ha fatto la fortuna della prima stagione della serie. Secondo quanto dichiarato nei mesi scorsi da Ficarra e Picone, questa seconda stagione conclude le vicende della serie.

Oggi lunedì 27 febbraio a Roma, Netflix presenta la seconda stagione di Incastrati alla presenza naturalmente di Salvo Ficarra e Valentino Picone, protagonisti e autori della serie, ma anche di Arianna Favella e Marianna Di Martino che sono rispettivamente Agata Scalia, agente di Polizia che torna in Sicilia dopo qualche anno fuori, interesse amoroso di Valentino e Ester, moglie di Salvatore e sorella di Valentino; inoltre è presente Ilaria Castiglioni manager per le serie originali Netflix). Nel cast della serie tv ci sono tra gli altri Tony Sperandeo che interpreta uno degli uomini del boss, Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (Sergione), Mary Cipolla (Signora Antonietta) e con la partecipazione di Leo Gullotta (Procuratore Nicolosi).

La serie è scritta da Salvo Ficarra e Valentino Picone (anche registi), con Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. A produrre la serie tv per Netflix Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited. Seguiremo la conferenza stampa di Incastrati 2 dalle 12:05.